Leonor pone voz en los Premios Princesa de Asturias al desencanto de los jóvenes: "Falta de expectativas para tener un trabajo o una casa"

La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Leo Messi durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Teatro Campoamor

La princesa Leonor quiso enviar un mensaje de esperanza en estos tiempos de “incertidumbre y caos” en los que los jóvenes, reconoció, sienten “desencanto” y también perciben “falta de expectativas” a la hora de planificar su futuro y de contar con empleo o una vivienda durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

En línea con sus discursos de estos últimos años, en los que habló de los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes de su generación, la heredera al trono quiso plantear ante los galardonados y los asistentes a la ceremonia en el Teatro Campoamor las preguntas y las dudas que afronta la juventud.

La princesa de Asturias arrancó con una referencia al pasado, a la primera entrega de los premios en 1981 y al mensaje que, en nombre de María Zambrano, galardonada entonces y que vivía en el exilio, leyó José Ortega Spottorno. Esta se dirigió a Felipe VI, entonces aún príncipe y de tan solo 13 años, para decirle que en él “se enciende una luz en la que aletea una presencia donde se juntan lo joven y lo inédito, esperanza de una historia que se abre”.

Según explicó, quiso recuperar este mensaje que hablaba de esperanza para pensar “en lo que ofrece ante las preguntas que muchos nos hacemos hoy”. “Los jóvenes nos hacemos preguntas”, admitió la princesa Leonor con “una mezcla de vértigo e ilusión”.

“Cómo mantener el entusiasmo en estos tiempos de desencanto social profundo, de descreimiento y desigualdades, de conflictos, extremismos, populismos, guerras tecnológicas, híbridas, realidades líquidas, realpolitik, amenazas, incertidumbre, todo amplificado en las redes sociales... los números macroeconómicos y el coste de la vida”, planteó.

"Esfuerzo y trabajo callado"

La hija mayor de los reyes, que siguieron su intervención con atención y con visible orgullo al igual que la Infanta Sofía, incidió en que son también tiempos “de esfuerzo y de trabajo callado de muchos”, de perseguir la autenticidad frente a lo virtual, de debatir sobre el valor de la imperfección humana frente a la pretendida perfección de la máquina”. Los jóvenes de su generación, añadió, también se plantean cómo afrontar “semejante complejidad”, cómo digerir “la velocidad y el desencanto, lo que muchos consideran falta de expectativas e imposibilidad de planear una vida, tener un buen trabajo, una casa...”, mencionando así uno de los principales debates de las últimas semanas en España y que ha llevado a acampadas en muchas ciudades de todo el país.

Por su parte, el rey Felipe VI recurrió una vez más al espíritu de la Transición y la “altura de miras” de sus protagonistas para recordar que la democracia no se acaba el próximo 29 de noviembre cuando los españoles están llamados a las urnas sino que requiere de un “compromiso diario” de todos para seguir preservando las instituciones y garantizando la convivencia.

Desde la tribuna del Teatro Campoamor, el monarca subrayó que el ejercicio de la democracia en una “sociedad madura” como la española requiere tiempo.

“No se agota en unas elecciones como las que pronto viviremos, donde los ciudadanos tendrán, una vez más, la altísima responsabilidad de definir la orientación política de nuestro país”, subrayó.

La democracia, prosiguió en su argumentación el Rey, “requiere de un compromiso diario, cívico y exigente”, de un cuidado de sus formas e instituciones, para seguir garantizando nuestra convivencia, para alumbrar esa búsqueda del bien común que atienda y equilibre los legítimos intereses de todos los ciudadanos”.