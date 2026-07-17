Dos villas costeras de las Rías Baixas se llevan el mayor premio de la Lotería Nacional de toda España

El sorteo de la Lotería Nacional del jueves 16 de julio ha dejado una estela de alegría en la costa de Galicia. En este sorteo, el número 11.312 fue agraciado con el primer premio, dotado con 300.000 euros al número. Entre las diversas localidades afortunadas, la suerte ha querido hacer una parada muy especial en la comunidad, concretamente en un rincón bañado por las aguas atlánticas en las Rías Baixas.

Uno de los puntos donde se vendió el premio fue Ramallosa, en la provincia de Pontevedra. La administración afortunada está situada en la calle Manuel Lemos, número 24, donde la noticia fue recibida con gran entusiasmo entre vecinos y clientes habituales. La localidad se convirtió rápidamente en uno de los focos de celebración tras conocerse el resultado del sorteo.

Otra villa costera

La suerte también sonrió a A Pobra do Caramiñal, en la provincia de A Coruña. En este municipio de la comarca del Barbanza, el número premiado se vendió en la administración número 3, ubicada en la Rúa da Paz, 23.

De este modo, el primer premio del sorteo repartió alegría en dos localidades de las Rías Baixas, situadas en las provincias de Pontevedra y A Coruña, consolidando a Galicia como una de las comunidades más afortunadas de la jornada.