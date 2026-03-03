FENÓMENOS ASTRONÓMICOS
Así se vio la “Luna de Sangre” que tiñó esta madrugada el cielo
Este martes, el cielo de América, el océano Pacífico, Asia y Oceanía ofreció esta madrugada un espectáculo especial: un eclipse lunar total, conocido popularmente como “Luna de Sangre”, tiñó de rojo la superficie lunar. El fenómeno ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna llena, bloqueando la luz solar directa y proyectando su sombra sobre el satélite.
Durante el eclipse se distinguieron tres fases: la penumbra, la parcialidad y la totalidad. En esta última, la Luna adquiere un tono rojizo o anaranjado, debido a la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre.
Observar este tipo de eclipses es algo sencillo y seguro desde cualquier lugar con el cielo despejado. No se necesita equipo especial, aunque binoculares o telescopio permiten ver mejor los detalles y el color de la Luna. También se recomienda trípode y exposición prolongada para quienes deseen fotografiar el fenómeno.
Este eclipse se suma a otros eventos recientes de gran actividad astronómica, como el eclipse solar anular del 17 de febrero y la alineación de seis planetas a finales del mismo mes. Los próximos eclipses de interés serán un solar total el 12 de agosto y un lunar parcial el 28 de agosto.
