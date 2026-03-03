Así se vio la “Luna de Sangre” que tiñó esta madrugada el cielo

la “Luna de Sangre” tiñe de rojo el cielo sobre Los Ángeles durante el eclipse lunar total del 3 de marzo.

Este martes, el cielo de América, el océano Pacífico, Asia y Oceanía ofreció esta madrugada un espectáculo especial: un eclipse lunar total, conocido popularmente como “Luna de Sangre”, tiñó de rojo la superficie lunar. El fenómeno ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna llena, bloqueando la luz solar directa y proyectando su sombra sobre el satélite.

Durante el eclipse se distinguieron tres fases: la penumbra, la parcialidad y la totalidad. En esta última, la Luna adquiere un tono rojizo o anaranjado, debido a la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre.

Observar este tipo de eclipses es algo sencillo y seguro desde cualquier lugar con el cielo despejado. No se necesita equipo especial, aunque binoculares o telescopio permiten ver mejor los detalles y el color de la Luna. También se recomienda trípode y exposición prolongada para quienes deseen fotografiar el fenómeno.

Este eclipse se suma a otros eventos recientes de gran actividad astronómica, como el eclipse solar anular del 17 de febrero y la alineación de seis planetas a finales del mismo mes. Los próximos eclipses de interés serán un solar total el 12 de agosto y un lunar parcial el 28 de agosto.