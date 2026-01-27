El eclipse de agosto anima el sector hostelero de A Veiga

Una placa en el Paseo do Malecón de O Barco de Valdeorras recuerda la presencia en la villa del astrónomo Josep Comas i Solá el 17 de abril de 1912. Llegó para observar un eclipse total de Sol, un acontecimiento astronómico que no se repitió en la península, pero que volverá a verse el 12 de agosto, una fecha que está marcada a fuego en el concello de A Veiga, donde está ubicado el Centro Astronómico de Trevinca y donde hace ya seis meses que comenzaron a llegar solicitudes de reservas de alojamientos para esa fecha.

“Tenemos muchísimas reservas. Desde hace aproximadamente seis meses comenzaron a llamar. Habitaciones dobles ya no nos quedan y sólo faltan algunas literas”, comenta Ana Álvarez, desde el Albergue Montañas de Trevinca. “Hai moitas reservas nos aloxamentos turísticos. Moitos xa teñen reservas e están completos. Animamos á xente a que se dé prisa”, comenta Juanjo Lorenzo, guía de Terras Altas de Trevinca, quien considera que A Veiga “non só oferta a actividade do eclipse, senón que también permitirá que veñan a coñecernos”.

En el Concello tienen constancia de llamadas de astrónomos para reservas procedentes de Alemania

“La mayor parte de la gente vendrá a Castilla y León y Galicia. Será un flujo importante. Desde el final de las Navidades no hubo un día en que no me llamasen para alguna consulta”, comenta Óscar Blanco, director del Centro Astronómico de Trevinca. Sus instalaciones comenzarán a preparar a las personas interesadas en reunir información sobre el fenómeno astronómico con un taller teórico y práctico centrado en el eclipse total del 12 de agosto, una cita que fue programada para el 28 de febrero.

Placa recordando el eclipse total de 1912, en O Barco. | José Cruz

Actividades

El alcalde de A Veiga, Juan Anta, es consciente del tirón que supone el eclipse para dar a conocer los recursos turísticos del concello y ya trabaja en la elaboración de un programa de actividades que pretende iniciar a partir de febrero. Ya refiriéndose a las fechas anteriores al 12 de agosto, las iniciativas se multiplicarán, estando previsto ofrecer alguna todos los fines de semana de los dos meses previos.

El regidor ya mantuvo contactos con el conocido investigador y divulgador científico Jorge Mira, quien ya conoce el observatorio de Trevinca, para que diseñe alguna actividad relacionada con el fenómeno astronómico. A estos contactos añadió los mantenidos con empresas relacionadas con el astroturismo y agencias de viaje para esos días. Juan Anta apuntó los tres aspectos a los que va dirigida su propuesta: captar astrónomos, promover paquetes vinculados al astroturismo y todo este programa será coordinado desde el Centro Astronómico de Trevinca.

“O impacto é brutal. Ten chamado xente de Alemania para reservas e moitas axencias de viaxes están contactando connosco para organizar paquetes con motivo do evento”, comenta el alcalde del concello valdeorrés.