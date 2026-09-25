Volkswagen y Audi llaman a revisión a 2,8 millones de coches por un posible fallo en la dirección

Vehículos de Volkswagen y Audi, entre los modelos afectados por la llamada a revisión por un posible fallo en el sistema de dirección.

Volkswagen y Audi han llamado a revisión a más de 2,8 millones de vehículos en todo el mundo por un posible problema de corrosión en unos tornillos del sistema de dirección que podría llegar a provocar un fallo.

Según ha informado la Oficina Federal de Tráfico de Alemania (KBA), la campaña afecta a unos 2,16 millones de vehículos Volkswagen y cerca de 700.000 Audi.

En el caso de Volkswagen, los modelos afectados son Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran y Caddy, fabricados entre 2013 y 2024. En Audi, la revisión afecta al Q3, producido entre 2017 y 2024.

El problema está relacionado con un fenómeno de corrosión detectado en los tornillos de fijación. Según la KBA, esta corrosión podría provocar la rotura de los tornillos y, en consecuencia, un fallo en la dirección.

Una revisión preventiva

Volkswagen ha señalado que el problema fue detectado durante controles de calidad y que la llamada a revisión se realiza con carácter preventivo. Por el momento, las compañías no han informado de daños personales relacionados con este defecto.

Los propietarios de los vehículos afectados deberán acudir a un concesionario o taller autorizado, donde se sustituirán las piezas por tornillos más resistentes a la corrosión.

La compañía asegura que no es necesario inmovilizar inmediatamente los vehículos y que pueden seguir circulando hasta acudir a la cita concertada en el taller.