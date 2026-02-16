X , antiguo Twitter, registra una nueva caída a nivel mundial

La red social X, propiedad de Elon Musk, registró una nueva caída mundial que dejó sin funcionamiento la aplicación en varios países como España o Estados Unidos.

Los usuarios comenzaron a detectar fallos en el antiguo Twitter alrededor de las 14:15 horas así reportó Downdetector. Minutos después la página había detectado más de 4.000 reportes en España.

El problema se da al acceder a la red social e intentar recargar la página, donde X asegura que "los posts no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona. Tampoco deja acceder en muchos casos a la página, quedándose en la interfaz en negro con el logo de la red social.

Hasta el momento, la red social sigue sin emitir comentarios respecto a eventuales problemas técnicos en su herramienta y se desconoce cuándo se recuperará la normalidad del servicio.

Esta es la tercera caída que registra la plataforma desde el inicio de 2026 tras las ocurridas el 16 de enero o el 1 de febrero.