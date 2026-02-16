X , antiguo Twitter, registra una nueva caída a nivel mundial

La red social propiedad de Elon Musk ha provocado con su caída más de 4.000 reportes en España al no poder acceder los usuarios

Red social X, antiguo Twitter.
La red social X, propiedad de Elon Musk, registró una nueva caída mundial que dejó sin funcionamiento la aplicación en varios países como España o Estados Unidos.

 Los usuarios comenzaron a detectar fallos en el antiguo Twitter alrededor de las 14:15 horas así reportó Downdetector. Minutos después la página había detectado más de 4.000 reportes en España.

El problema se da al acceder a la red social e intentar recargar la página, donde X asegura que "los posts no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona. Tampoco deja acceder en muchos casos a la página, quedándose en la interfaz en negro con el logo de la red social.

Hasta el momento, la red social sigue sin emitir comentarios respecto a eventuales problemas técnicos en su herramienta y se desconoce cuándo se recuperará la normalidad del servicio.

Esta es la tercera caída que registra la plataforma desde el inicio de 2026 tras las ocurridas el 16 de enero o el 1 de febrero.

