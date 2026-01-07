Un incendio en una antigua casa en Taboadela amenaza a otras viviendas
INCENDIO ACTIVO
Un incendio en Abeledo, Taboadela, amenaza con pasar a otras viviendas, ya que sigue activo aunque controlado
Sobre las 5:43 de la madrugada de este miércoles, 7 de enero, se informaba de un incendio en una casa en el lugar de Abeledo, Taboadela. El fuego se cebó con la parte antigua de la casa, que ha sido la zona más afectada, mientras que la parte nueva se está intentando salvar.
Un particular dio el aviso del incendio y alertó de que en la vivienda residían tres personas que ya se encuentran a salvo y en buen estado, aunque fue necesario solicitar asistencia sanitaria por precaución, ya que se trata de gente de edad avanzada.
Amenaza a otras viviendas
Aunque el fuego se encuentra controlado, sigue activo y no está totalmente extinguido. GES de Celanova avisó de que se seguía trabajando en el punto, ya que existe el peligro de que el fuego pase a otras viviendas.
Hasta el punto, además, se desplazaron Guardia Civil, GES de Pereiro, bomberos y Urxencias Sanitarias. También fue necesario movilizar medios del concello.
