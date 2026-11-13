Un padre pide cárcel para su hijo por destrozos en una vivienda de Taboadela

El enfrentamiento judicial entre un padre y su propio hijo por los severos destrozos en una vivienda de Taboadela precisará una segunda sesión el 20 de noviembre, a la espera de que preste testimonio un perito cuya declaración ha quedado pendiente en la Plaza 1 de la Sección Penal.

En el centro de este litigio se encuentra una relación familiar rota: durante la vista oral, el hijo reveló que el distanciamiento con su padre se remonta a febrero de 2014, fecha en la que el progenitor fue detenido e ingresó en prisión por un delito de tráfico de drogas en su tienda de ultramarinos en Currás (San Cibrao das Viñas).

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El origen del caso se sitúa en un largo proceso de desahucio mediante el cual el padre reclamó una propiedad heredada, ocupada en precario por su hijo y la pareja de este. Tras firmarse un acuerdo judicial el 14 de marzo de 2023 para la entrega definitiva de las llaves, el propietario denunció que la casa había sido desvalijada. Según el denunciante, faltaba todo el cableado eléctrico, la grifería, los sanitarios y los electrodomésticos, además de presentar graves roturas en el pladur, muebles de cocina y los techos decorativos de escayola.

Sin embargo, el juicio deparó un giro inesperado durante el propio testimonio del padre y denunciante. En su declaración ante el tribunal, llegó a sembrar dudas sobre la autoría material de los hechos al afirmar textualmente: “Pudieron ser ellos o pudieron ser otros”.

En esa misma línea, los acusados negaron rotundamente haber provocado los desperfectos. Al visionar en el juicio el vídeo que detalla el estado en el que quedó la casa, el hijo se desvinculó de los desperfectos: “Quedé sorprendido, si lo hubiera dejado así no entregaba las llaves”. Su pareja añadió de forma tajante: “No tengo explicación”. Ambos admitieron únicamente haberse llevado electrodomésticos como el horno, la vitrocerámica y la lavadora, justificando que los habían comprado ellos y que los retiraron sin causar daños.

Para respaldar esta versión, aportaron al juzgado una relación de 26 facturas y presupuestos que acreditan que el ajuar, los electrodomésticos y diversas reformas fueron sufragados por la pareja durante sus años de convivencia en esa casa.

Las acusaciones piden condena para el hijo y la nuera, Julio Alejandro V.V. y Laura S.M, respectivamente por daños. El Ministerio Fiscal reclama 19.629,49 euros en concepto de indemnización. En cuanto a la condena penal, pide una pena de multa de 15 meses, a razón de 10 euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

El abogado de la acusación particular ejercida por el padre imputa dos delitos, exigiendo como petición principal una pena de 24 meses de prisión por apropiación indebida y una multa de 24 meses (a 15 euros diarios) por los daños. Como alternativa subsidiaria, en caso de que la jueza no aprecie el primer delito en su modalidad más grave, plantea rebajar la pena por apropiación a una multa de 6 meses, manteniendo intacta la multa de 24 meses por los destrozos. Además de estas penas, exige que la pareja le indemnice conjunta y solidariamente con 30.235,37 euros (más los intereses devengados desde la entrega de llaves) y que sean condenados al pago de las costas del juicio.