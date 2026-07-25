Taboadela pierde su escuela infantil por falta de matrículas: solo tenía un alumno

La Xunta de Galicia ha confirmado que la Escola de Educación Infantil (EEI) de Taboadela no abrirá sus puertas en septiembre. La falta de alumnado ha dictado el final de un centro educativo que llevaba años resistiendo el embate de la despoblación, al haber registrado una única solicitud de matrícula de cara al próximo curso académico 2026/27.

Este desenlace es el resultado de varios años en la cuerda floja. El pasado ciclo académico, el centro logró salvarse “in extremis” al registrar exactamente cinco menores matriculados, el límite que exige la administración autonómica para mantener su actividad. Sin embargo, el panorama a corto plazo ya se vislumbraba muy complicado debido al envejecimiento poblacional. El propio alcalde de la localidad, Álvaro Vila, reconocía hace un año a La Región que iban a “ter tantas dificultades ou máis para manter a escola aberta o próximo curso”. Finalmente, los peores pronósticos se han cumplido, dejando a Taboadela sin un pilar fundamental para atraer población.

La cara opuesta de esta realidad se encuentra a escasos kilómetros, en el municipio vecino de San Cibrao das Viñas. La escuela unitaria de Santa Cruz demuestra que la tendencia, en ocasiones, puede llegar a revertirse. Este centro, que en el pasado también estuvo cerca del cierre por falta de niños, ha logrado recuperar y estabilizar su censo. Gracias al esfuerzo del municipio, la escuela ha asegurado su continuidad y trabajan para poder tener un colegio con Educación Primaria, para poder ofrecer a los niños continuar sus estudios en el municipio.

El centro unitario de Taboadela no será el único que eche el cierre en esta nueva reestructuración planteada por la Xunta para adaptar el mapa escolar a la evolución demográfica de la comunidad. Otros tres centros dejarán de funcionar en Galicia. Se trata de la escuela de Educación Infantil de Olas en Mesía (5 matrículas), la de Lantaño en Portas (3 matrículas) y el colegio de Pazos Comoxo en Boiro (2 matrículas).

Pereiro iniciará las obras de su instituto este año

Pereiro de Aguiar tiene previsto iniciar las obras de su nuevo instituto este año. El proyecto contará con un presupuesto estimado de nueve millones y medio de euros. Contará con 4.800 metros cuadrados construidos y cerca de 750 metros de espacios exteriores, en una parcela municipal de 20.000 metros cuadrados. Diseñado según el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, dispondrá de espacios flexibles y multidisciplinares, con capacidad para 380 alumnos de ESO y Bachillerato.

El proyecto básico del centro ya está redactado y supervisado, y la solicitud de licencia fue remitida al Concello. Falta todavía licitar las obras y adjudicarlas. Sin embargo, se prevé realizar esos trámites antes de final de año. Este centro dará respuesta a una demanda de las familias de Pereiro de Aguiar, evitando que los estudiantes tengan que desplazarse a otros municipios. Además, en ese mismo municipio, se está llevando a cabo la ampliación del colegio Ben-Cho-Shey para dar respuesta al aumento de alumnos.