Dos heridos graves tras ser atropellados por una máquina en Cualedro

Dos trabajadores resultaron heridos de gravedad este viernes por la mañana tras ser atropellados por una máquina esparcidora de grava en A Xironda, en el municipio ourensano de Cualedro.

El 112 Galicia recibió el aviso del accidente poco antes de las 10:00 horas. La persona que alertó a los servicios de emergencias indicó que los dos operarios habían sido alcanzados por la maquinaria y presentaban lesiones importantes, por lo que necesitaban asistencia sanitaria urgente.

Hasta el lugar se desplazaron los equipos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron dos helicópteros medicalizados con base en Ourense y Santiago para atender y evacuar a los heridos.

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Tras recibir los primeros cuidados, ambos trabajadores fueron trasladados por vía aérea al hospital de referencia.

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil y efectivos de los Bomberos de Verín. A su llegada, los dos operarios ya estaban liberados y accesibles, por lo que no fue necesario realizar maniobras de excarcelación.