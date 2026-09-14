Buscan a una mujer de 76 años desaparecida en Moreiras (Toén)

La mujer desaparecida, de 76 años y con demencia, tiene el pelo negro y una pequeña coleta; vestía un jersey de rayas oscuras y podría llevar pantalón o falda negros.

Los servicios de emergencias y Protección Civil de Barbadás participan en la búsqueda de Dolores, una mujer de 76 años desaparecida desde este domingo en Moreiras, en el municipio de Toén.

El operativo está centrando las labores de búsqueda en el entorno comprendido entre Moreiras (Toén) y San Benito de Cova de Lobo (Barbadás), según la información facilitada por los servicios de emergencia.

En el dispositivo participan dos operarios de Emerxencias de Barbadás que se encontraban de turno y cuatro voluntarios de Protección Civil del municipio, que colaboran en las labores para tratar de localizar a la mujer.

Dolores tiene 76 años y padece demencia. Como características para facilitar su identificación, se señala que tiene el pelo negro y una pequeña coleta. En cuanto a la vestimenta, llevaba un jersey de rayas oscuras y no se ha podido determinar si vestía pantalón o falda de color negro.

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Los servicios de emergencia solicitan la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarla.

Si alguien la ha visto o dispone de algún dato sobre su paradero, puede comunicarlo llamando al 112.