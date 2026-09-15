Más de cien personas, calor y un terreno escarpado: así encontró Toén a Dolores tras una noche desaparecida

El sol se estaba escondiendo de este lunes lentamente por el horizonte cuando los vecinos de Toén y los servicios de emergencia seguían buscando desesperadamente a Dolores, de 76 años y residente en Moreiras. Había desaparecido el domingo por la tarde tras salir a pasear, lo que encendió todas las alarmas debido a su demencia. Tras estar una noche a la intemperie, los miembros del dispositivo sabían de la importancia de encontrarla antes de que anocheciese y así evitar que pasase otra madrugada perdida fuera de su hogar.

El trabajo era a contrarreloj, pero el pasar de las horas mermaba poco a poco la esperanza. En la última batida del día antes de retirarse, uno de los grupos le dio a esta historia de solidaridad vecinal un final feliz. Lola, como la conocen en Toén, fue encontrada sana y salva en una finca. “Estaba increíblemente bien, contenta, tranquila y sin dolores”, cuenta feliz el alcalde del municipio, Ricardo González, a quien se le notaba la voz cansada tras un día muy duro.

Horas antes, él había sido el encargado, junto con Protección Civil de Toén y Barbadás y la Guardia Civil, de organizar la batida con el objetivo de abarcar el mayor terreno posible. A la llamada de socorro respondieron más de un centenar de voluntarios, que ignoraron las altas temperaturas para volcarse en la búsqueda de Dolores.

No fue fácil, el terreno era muy escarpado y esta característica dificultaba al máximo las labores de rastreo. La insistencia dio sus frutos. A las 19,30 horas un júbilo invadió la Casa da Cultura de Moreiras, centro neurálgico de la búsqueda.

La señal era inequívoca. Lola había aparecido sana y salva. Como anécdota, uno de los hijos de Lola confesó lo que tenía en los bolsillos cuando la encontraron: “Estaban llenos de manzanas”.