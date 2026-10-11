Mugares, referente del audiovisual a través del Entroido de Ourense

La localidad de Mugares, en Toén, busca hacerse un hueco en el panorama cultural europeo con una iniciativa que une Entroido, creación audiovisual y patrimonio rural. La segunda edición de la Mostra Etno-Audiovisual dos Bens do Entroido (MEABE) reunió a decenas de espectadores en el Centro de Interpretación do Entroido.

Organizada por la Asociación Cultural Entroido de Mugares, la muestra nació con el objetivo de conservar, divulgar y reinterpretar las manifestaciones tradicionales vinculadas al carnaval mediante el audiovisual. Su singularidad radica en que, según la investigación realizada por sus promotores durante los últimos dos años, no han localizado iniciativas similares dedicadas específicamente a estas celebraciones en España y otros países europeos.

“Hasta ahora, no hemos encontrado ninguna muestra audiovisual con estas características”, explica Rober Álvarez, presidente de la asociación, que destaca que comprobar la existencia de propuestas semejantes fue uno de los pasos previos a poner en marcha el proyecto.

La programación combinó proyecciones de distintos formatos con encuentros y tertulias con sus autores y participantes. La intención es que la MEABE sea más que una exhibición de vídeos y permita intercambiar conocimientos sobre el Entroido y las formas de representarlo. Tras estas dos primeras ediciones, la asociación aspira a consolidar Mugares como punto de encuentro entre las fiestas tradicionales, el audiovisual y la cultura rural.