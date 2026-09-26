Un nuevo incendio forestal hace saltar las alarmas en Toén

Un incendio forestal declarado este mediodía en la parroquia de Feá, en el municipio ourensano de Toén, ha sido dado por controlado tras la rápida intervención de los servicios de extinción.

Según la información facilitada por las autoridades, el aviso se recibió a las 15,51 horas. Los medios desplegados en la zona permitieron controlar las llamas a las 16,39 horas, apenas 48 minutos después de que se activase la alarma.

En el operativo de extinción participaron dos agentes, dos brigadas y una motobomba, además de medios aéreos compuestos por un helicóptero y tres aviones. Estos últimos se retiraron una vez que el fuego quedó controlado. Por el momento, no se ha facilitado una estimación oficial de la superficie afectada por el incendio.

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Por otra parte, el incendio registrado en Calvos de Randín, el más grande del año en toda la provincia, permanece estabilizado sin cambios en la superficie afectada. No constan, por ahora, otros focos activos de relevancia en el resto de Ourense.