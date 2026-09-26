Estabilizado el incendio en Calvos de Randín tras calcinar 460 hectáreas

El incendio forestal iniciado el pasado jueves a las 13:36 horas en la parroquia de Randín, en el municipio ourensano de Calvos de Randín, quedó finalmente estabilizado a las 23:39 horas de este viernes. Según las estimaciones provisionales facilitadas por la Consellería do Medio Rural, el fuego ha calcinado por el momento un perímetro de 460 hectáreas.

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La voracidad de las llamas obligó en sus primeras fases a decretar la Situación 2 como medida preventiva ante la peligrosa cercanía del fuego a las casas del núcleo de As Meaus, en el término municipal vecino de Baltar. Esta alerta operativa de emergencia quedó desactivada durante la jornada de ayer tras remitir la amenaza directa sobre los núcleos habitados.

Para lograr contener la masa de fuego, las autoridades han desplegado de forma acumulada un amplio dispositivo de extinción. Los medios movilizados hasta el momento integran a 7 técnicos, 43 agentes, 47 brigadas, 29 motobombas, 5 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 11 aviones.