Un repartidor irá a juicio por un atropello mortal en Toén

Un retroceso de apenas ocho metros a ciegas por parte de una furgoneta conducida por un repartidor de medicamentos le costó la vida a una mujer de más de 80 años junto a la farmacia de Toén. Ahora, la justicia busca dirimir el grado de culpa del conductor: la defensa sostiene que fue una imprudencia leve al dar marcha atrás que no debe tener reproche penal; la Fiscalía lo califica como homicidio por imprudencia menos grave y las acusaciones particulares elevan la petición por homicidio por imprudencia grave. Tras rechazar en la mañana de ayer un acuerdo de conformidad, el acusado se sentará en el banquillo de la Sección Penal (plaza 1) el 28 de octubre.

“Maniobra apresurada”

La tragedia ocurrió a las 10:10 horas del 21 de abril de 2023. El inculpado, que trabajaba como repartidor, estacionó invadiendo el arcén izquierdo en la OU-0519 (kilómetro 9,4) y en sentido contrario a la marcha para dejar medicamentos en la farmacia. Al reanudar su ruta, y según señala la acusación particular que ejercen los hijos, inició una maniobra de marcha atrás “apresurada” y con nula visibilidad para efectuar un cambio de sentido. En ese instante arrolló por la espalda a María Carmen C.LL., que caminaba apoyada en un bastón. El vehículo la arrastró entre cuatro y cinco metros, causándole un politraumatismo severo y fracturas que le provocaron la muerte.

Ante estos hechos, el Ministerio Público reclama 9 meses de multa (a 8 euros diarios) y 9 meses de retirada del carné. Destaca que la víctima cruzaba por el arcén detrás del vehículo pese a que había acera y un paso de peatones próximo, mientras que el conductor no se cercioró de que su maniobra no era peligrosa.

Por el contrario, la acusación ejercida por los dos hijos de la fallecida exige un año de prisión o, subsidiariamente, 18 meses de multa y retirada del carné. En el procedimiento también está personado el hermano de la víctima, que padece una minusvalía y por esa razón eleva la petición de indemnización. El plenario también fijará las indemnizaciones, de las que responderán la aseguradora Occident GCO SAU y, de forma subsidiaria, la empresa empleadora del acusado.