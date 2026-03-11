¿Sabe usted que en Toén andan detrás de dos parejas de perros?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Toén busca a D'Artacán y los Tres Mosqueperros
¿Sabe usted que en Toén andan todos pendientes de cuatro patas por partida doble? ¿Que la asociación Raíces Toén dio el aviso de dos canes perdidos? ¿Que uno es de mayor tamaño y negro, y el otro marrón? ¿Que además a estos se les suma otra pareja de perros perdidos por unos vecinos de Cabeza de Vaca? ¿Que conviene no confundirse, que “non son os mesmos” aunque el susto sea compartido?
