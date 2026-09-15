Vídeo | El sorprendente estado actual del psiquiátrico abandonado de Toén arrasa en redes sociales

El antiguo Hospital Psiquiátrico de Toén vuelve a despertar interés más de una década después de su cierre. Un grupo de aficionados al urbex (la exploración de edificios y espacios abandonados) han publicado en redes sociales imágenes recientes del interior del complejo, mostrando el avanzado estado de deterioro de unas instalaciones que durante más de medio siglo fueron una referencia de la atención psiquiátrica en Ourense.

El vídeo, que acumula cientos de miles de reproducciones, recorre diferentes pabellones, pasillos y dependencias del antiguo hospital. Las imágenes muestran estancias vacías, paredes cubiertas de grafitis, ventanas destrozadas y zonas en las que la vegetación ha ido ganando terreno después de años sin actividad. “Hoy vamos a entrar un poco más en este enorme complejo psiquiátrico abandonado en Galicia. Un lugar de dimensiones impresionantes, con edificios muy diferentes entre sí y rincones que ya están muy destrozados”, explican los autores de las imágenes.

Los propios exploradores recuerdan que el centro estuvo activo desde finales de la década de 1950 hasta 2012 y evitan facilitar la localización exacta del complejo para no favorecer nuevas incursiones. “Creo que para disfrutar imágenes de un lugar abandonado no hace falta saber su ubicación exacta”, señalan en la publicación.

Más de medio siglo de historia en Toén

El Hospital Psiquiátrico Doctor Cabaleiro Goás abrió sus puertas en 1959, aunque el origen del complejo es anterior. El proyecto había sido concebido inicialmente como una leprosería para el noroeste de España y también llegó a plantearse su utilización como sanatorio para enfermos de tuberculosis antes de convertirse finalmente en hospital psiquiátrico.

Durante sus primeros años estuvo dirigido por el psiquiatra Manuel Cabaleiro Goás, que aspiraba a convertir el centro en una referencia nacional. Además de los pabellones para pacientes, el recinto fue incorporando talleres y espacios destinados a actividades sociales y terapéuticas. En determinadas etapas llegó a albergar alrededor de 200 pacientes.

Cerrado definitivamente en 2012

El psiquiátrico de Toén cerró en enero de 2012. Los últimos 59 pacientes fueron trasladados al Hospital de Piñor, poniendo fin a más de cincuenta años de actividad.

Desde entonces, el deterioro del recinto se ha hecho cada vez más visible. Dos años después de su clausura incluso se denunció la existencia de medicamentos, material sanitario y documentación privada que permanecían en las instalaciones abandonadas.

Ahora, las nuevas imágenes difundidas en redes vuelven a poner el foco sobre uno de los complejos abandonados más reconocibles de la provincia. Pasillos, habitaciones y grandes pabellones que estuvieron llenos de actividad aparecen hoy deteriorados y tomados en parte por la vegetación, una transformación que ha sorprendido a miles de usuarios.