DIRECTO
Sigue el Debate del Estado de la Autonomía

Un camión frigorífico se sale de la A-52 y destroza el quitamiedos a su paso por Trasmiras

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Un accidente de tráfico en la A-52 resultó con un camión frigorífico saliéndose de la vía

La Región
La Región
Publicado: 08 abr 2026 - 09:06 Actualizado: 08 abr 2026 - 10:09
Imagen del camión tras el accidente de trñafico en la A-52
Imagen del camión tras el accidente de trñafico en la A-52 | DGT

Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar esta mañana de miércoles en la A-52 a su paso por la provincia de Ourense. Sucedió alrededor de las 5:10 horas, en el kilómetro 178 sentido Ourense, donde el conductor perdió el control del vehículo.

Se trata de un camión frigorífico de grandes dimensiones que se salió de la autovía por el margen derecho, llevándose por delante gran parte del quitamiedos. Era el único ocupante del mismo, y salió ileso del accidente.

Hasta el lugar acudió la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de mantenimiento de carreteras. El carril derecho tuvo que cortarse al tráfico, pudiéndose ciruclar por el izquierdo.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats