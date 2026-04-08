Un camión frigorífico se sale de la A-52 y destroza el quitamiedos a su paso por Trasmiras
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un accidente de tráfico en la A-52 resultó con un camión frigorífico saliéndose de la vía
Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar esta mañana de miércoles en la A-52 a su paso por la provincia de Ourense. Sucedió alrededor de las 5:10 horas, en el kilómetro 178 sentido Ourense, donde el conductor perdió el control del vehículo.
Se trata de un camión frigorífico de grandes dimensiones que se salió de la autovía por el margen derecho, llevándose por delante gran parte del quitamiedos. Era el único ocupante del mismo, y salió ileso del accidente.
Hasta el lugar acudió la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de mantenimiento de carreteras. El carril derecho tuvo que cortarse al tráfico, pudiéndose ciruclar por el izquierdo.
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