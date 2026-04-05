Excarcelada una mujer tras sufrir un accidente de tráfico en Baños de Molgas

Una mujer ha sido excarcelada tras sufrir un accidente con su vehículo en Baños de Molgas (Ourense). Los miembros del GES de Maceda excarcelaron a la joven después de que quedase atrapada en el turismo.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, recibió la llamada a través del sistema de alerta del propio concesionario del vehículo siniestrado alrededor de las 3,15 de la madrugada. El accidente tuvo lugar en Vide (Baños de Molgas), en la OU-P-0000, kilómetro 0,7, en el límite entre Baños de Molgas, Vilar de Barrio y Xunqueira de Ambía.

A continuación, el 112 pasó el aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmó que la mujer estaba atrapada en el interior del turismo al salirse de la vía.

También fueron avisados los Bomberos de San Cibrao das Viñas, los miembros del GES de Maceda, la Guardia Civil de Tráfico y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad. Una vez en el lugar de los hechos, los miembros del GES confirmaron la excarcelación de la mujer herida, que fue evacuada por los sanitarios.