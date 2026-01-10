Tractoristas cortan la A-52 en Trasmiras por el acuerdo Mercosur

Más de un centenar de personas, junto con casi tantos tractores, mantienen cortada la A-52, a la altura del kilómetro 188, en el concello de Trasmiras, en Ourense, como parte de las movilizaciones contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La protesta se produce tras el respaldo definitivo al tratado, que permitirá el libre comercio con los países del Mercosur, y busca presionar a las administraciones para proteger el sector agroganadero gallego.

Más de un centenar de personas y sus vehículos cortan la carretera, utilizando rollos de paja y fuego para impedir el paso. | Bruno Losada

La carretera permanece bloqueada no solo por los vehículos, sino también por fuego, palos y rollos de paja, mientras un fuerte dispositivo de la Guardia Civil vigila la zona y patrulla las vías aledañas, como la N-525. Según fuentes presentes, los manifestantes mantienen conversaciones entre ellos y esporádicamente con los agentes que se acercan, mostrando su descontento con la gestión del acuerdo: “Non ten sentido ningún que nos digan A e logo fagan B”, señalan algunos.

Protesta de agricultores en la A-52 para exigir medidas frente al acuerdo Mercosur durante esta madrugada. | Bruno Losada

¿Qué implica el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur?

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur establece un libre comercio entre ambas regiones, eliminando aranceles para productos agrícolas, ganaderos e industriales. Esto permitirá la entrada de carne y lácteos de países como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay con menores costes, lo que preocupa a los productores gallegos, que temen que sus explotaciones de vacuno de leche y carne se vean afectadas por la competencia de importaciones más baratas, poniendo en riesgo la producción local y el empleo del sector agroganadero.

Tractores bloquean la A-52 a la altura de Trasmiras en protesta contra el acuerdo UE-Mercosur. | Bruno Losada

Los colectivos Agromuralla, que agrupa a productores de leche de las provincias de Lugo y A Coruña, y Gandeiros Galegos da Suprema, que reúne a productores de carne bajo el sello Tenreira Galega Suprema, anunciaron que retomarán las movilizaciones el lunes 12 de enero. En un comunicado conjunto, advirtieron que el acuerdo pone “en grave riesgo las explotaciones de vacuno de leche y de carne gallegas”.

Esta protesta se enmarca dentro de una serie de tractoradas y movilizaciones en Ourense que comenzaron hace casi dos semanas tras el anuncio del tratado. Los agricultores exigen una reunión a varias bandas para que las administraciones ofrezcan soluciones concretas y protejan el sector, que considera que el acuerdo podría perjudicar gravemente la producción local. Los manifestantes advierten que continuarán bloqueando accesos y sedes institucionales hasta conseguir que se atiendan sus demandas, mientras los partidos políticos y la Xunta de Galicia analizan la situación y estudian medidas de acompañamiento y apoyo al sector primario.