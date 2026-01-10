Nueva tractorada en la ciudad de Ourense tras el acuerdo con Mercosur

Tractores con lemas contra Mercosur frente a la delegación de la Xunta en Ourense

Tras una calma tensa de dos días, el respaldo definitivo del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur ha vuelto a activar las movilizaciones desde el rural hacia la ciudad.

Durante la mañana de ayer decenas de tractores siguieron ocupando las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno, la Delegación de la Xunta y la jefatura territorial de la Consellería de Medio Rural, con el objetivo de los manifestantes seguir metiendo presión de cara mantener una reunión a varias bandas “para que deixen de pasarse o balón uns a outros e atendan a solucións”, como resalta Miguel Gómez, representante de la Asociación do Sector Primario de Galicia.

Así a todo, la movilización de personas fue la más baja en las ya casi dos semanas de tractora, de la que hoy se cumplen 13 días. Así a todo la hoguera de San Lázaro se volvió a encender, con la llegada de un grupo de unas diez personas en torno a las dos de la tarde.

Tras el conocimiento del acuerdo que permite el libre comercio con Mercosur, apoyado por el Gobierno de España, no tardó en llegar la reacción de los agricultores y ganaderos de la protesta de Ourense, que rápidamente organizaron una nueva tractorada.

“Quedamos en Maceda ás 5,30 da mañá para baixar o resto de tractores á cidade”, confirmó Miguel Gómez, que detalló que se unirán manifestantes desde Montederramo, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa o Manzaneda, entre otros concellos por lo que los tractores seguirán bajando hasta “a unha do mediodía”, en una operación en la que intentarán acceder “polas tres entradas a Ourense que temos desde este lado”, dirigiéndose “custe o que nos custe” hacia las sedes de la Xunta y del Gobierno.

Tractores vuelven de la ciudad a Xinzo de Limia | Bruno Losada

Por su parte, tras tantos días de movilización, algunos tractores de A Limia ya retornaron a la comarca tras la noticia. “A xente está cansada e alí a agricultura está máis ligada que a ganadería e non poden estar tanto tempo fóra”, explicó Gómez.

Reunión sobre la PAC

En una visita a Vilalba, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, avanzó la convocatoria, la próxima semana, de la primera reunión de la comisión de trabajo específica sobre la Política Agraria Común (PAC) en el Consello Agrario.

La conselleira instó por una PAC “cuns fondos diferenciados”, que consideren no solo ayudas directas, sino una política de desarrollo del rural y que sea “sustentable economicamente” para el sector agroganadero.

El PSOE de Ourense pide a la Xunta que atienda las peticiones del sector

El Partido Socialista de Ourense traslada su apoyo a los agricultores y ganaderos de la provincia e insta al PP a que “abandone a demagoxia” y se ponga a trabajar desde la Xunta de Galicia para atender las reivindicaciones del sector.

Señalan que en los últimos días trasladaron tanto al Gobierno del Estado como a la Xunta las reivindicaciones del sector, tras la reunión mantenida por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y del subdelegado, Eladio Santos.

A través de un comunicado, El PSOE ourensano puso en valor el compromiso de los socialistas con el sector primario y manifestó que “estamos traballando conxuntamente, cun clima positivo e analizando polo miúdo a situación na procura de solucións”.

Los socialistas también cuestionaron a los alcaldes populares si ahora que la tractorada está delante de edificios de la Xunta si “van tamén apoiar agora as manifestacións do sector ou se ao ser un goberno da súa cor política, van calar e agachar a cabeza como xa nos teñen acostumados noutras situacións”.

Además, aplaudieron el compromiso del Gobierno, a su parecer, con agricultores y ganaderos de la provincia, tras los acuerdos alcanzados entre el delegado del Gobierno, Padro Blanco, con el gremio en la reunión del miércoles, subrayando que “a pelota está agora no tellado da Xunta de Galicia, que ten que reforzar as inspeccións veterinarias”.

El PSOE muestra su apoyo a la vacunación preventiva del ganado bovino frente a la dermatosis nodular y otras enfermedades, cuestión que llevarán a Europa para reforzar la prevención y la seguridad sanitaria.