Trasmiras, sin respuesta por el cuartel cinco meses después

El pasado mes de noviembre, los alcaldes de Trasmiras y Sarreaus, Emilio Pazos y Gumersindo Lamas, hicieron público el cierre del puesto de la Guardia Civil instalado en la localidad de Trasmiras, que ofrece cobertura a ambos municipios. Cinco meses después, los vecinos continúan a la espera de una decisión final con el puesto todavía cerrado y sin contestación a las propuestas realizadas por los alcaldes populares.

Ambos regidores afirmaron que el informe de riesgos laborales que se usó para el desmantelamiento del puesto era una “excusa”, ya que se ofrecieron múltiples soluciones con anterioridad. No sólo una reforma inicial para paliar estos problemas, sino la posibilidad de que los agentes usaran el edificio que ahora mismo ocupa la Escola de Música local. Pese a estas, el pasado 4 de diciembre el puesto cesó su actividad ante los ojos del regidor Emilio Pazos, quién vió como se llevaban incluso los muebles: “Non podemos pensar máis que a súa intención é o peche definitivo”.

Los regidores limiaos mantuvieron una reunión con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, en la que le transmitieron su negativa ante el cierre de cuarteles de la Guardia Civil, pero también propuestas y soluciones para conservar el suyo. Desde la Subdelegación confirman que han sido recibidas y elevadas. “Logo de cinco meses, seguimos sen resposta”, afirma Emilio Pazos.

Financiación

El regidor explica que estos meses “fun conseguindo a financiación necesaria para licitar o proxecto que lle presentamos -de rehabilitación-, que ascende a preto de 180.000 euros”. Además, aclaró que ha recurrido tanto a la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) como a la Diputación de Ourense, pero que “en caso de que esta financiación non sexa posible, estamos valorando outros xeitos de financiar. Se fixese falta, sería posible pedir un crédito para financiar este proxecto”.

Alarma

La alarma salta cuando, tras meses sin respuesta, llega a oídos del regidor de Trasmiras a través de los propios vecinos que “aos gardas destinados aquí xa lles notificaron o cese nesta unidade, é dicir, que os liscan”. “É unha falta de respecto institucional que non se comunique oficialmente nada”, espetó Pazos, quién recordó que este tema llegó al Parlamento a través del grupo popular: “Os deputados do PP fixeron a pregunta expresamente polo cuartel de Trasmiras e, tendo a contestación por escrito de que non se vai pechar ningún cuartel na provincia de Ourense, seguimos nesta. O que din en Madrid e o que pasa aquí non ten nada que ver”. Desde la Subdelegación no confirman esta información, reafirmando que “non hai novedades”. “Vendo o tempo que pasou e a inacción e a falta de resposta, eu entendo que alguén ten o capricho de pechalo”.

Ante esta situación, que despierta cada vez más preocupación entre los vecinos, los regidores opinan que “o rural é desprezado e estase facendo abertamente”, aclarando que “non falamos de intereses políticos nin económicos, estamos a falar do ben dos veciños”.