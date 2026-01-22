La Andaina do Chourizo vuelve a Trives el 31 de enero

La cita será el próximo sábado 31 de enero a las 10,00 horas desde la Praza do Pilón, en A Pobra de Trives

Participantes en la anterior Andaina do Chourizo. | R.M.

El Club de Montaña Trives prepara una nueva edición de su popular Andaina do Chourizo, que este año llegará a su undécima convocatoria. La cita será el próximo sábado 31 de enero, y los participantes partirán a las 10,00 horas desde la Praza do Pilón, en A Pobra de Trives.

El recorrido tendrá una extensión de 8,6 kilómetros, con una duración aproximada de dos horas, y discurrirá por los parajes de Santa María de Trives, Sas de Xunqueira y Pena Folenche, cruzando por San Mamede, hasta llegar a Vilanova. Allí, entre sotos de castaños, los senderistas podrán disfrutar del calor de la hoguera y una gran chorizada para reponer fuerzas tras la caminata.

Las inscripciones están abiertas tanto a socios como a no socios, con un precio de 5 euros para los primeros y 10 euros para los segundos. Los interesados pueden apuntarse enviando un correo electrónico a club.montana.trives@gmail.com.

La Andaina do Chourizo se ha consolidado como una actividad muy esperada por vecinos y visitantes, que combina deporte, naturaleza y gastronomía local en un entorno emblemático de Trives.

