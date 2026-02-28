¿Sabe usted que el área recreativa de O Caneiro en Trives se asemeja ahora al desierto del Sahara?

DIRECTO
Ourense CF 2-0 Arenteiro

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, las inesperadas consecuencias de meses y meses de lluvia

El área recreativa de O Caneiro en Trives
¿Sabe usted que el área recreativa de O Caneiro en Trives estos días tiene un aspecto distinto? ¿Que parece tener dunas de arena? ¿Que los efectos de meses y meses de lluvia no sólo se manifiestan en la crecida de los ríos? ¿Que en esta playa fluvial, las montañas de arena aparecían tras la apertura del embalse de O Bao, haciendo que el cauce del río no soportase la crecida y desde su fondo arrastrase cantidades de arena?

