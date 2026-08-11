El Combo Dominicano atrapado en Trives: dos camiones quedan atrancados en el mirador de Ponte Novo

La situación de los camiones de El Combo Dominicano atrapados en Trives

Dos camiones de la conocida orquesta El Combo Dominicano han quedado atrapados en Trives tras sufrir un percance en la estrecha carretera que conecta la comarca con Montefurado (Lugo).

Los vehículos se desplazaban hacia Aranga para su próxima actuación, justo después de haber ofrecido su espectáculo en la parroquia trivesa de San Lourenzo. Durante el trayecto, el primer camión quedó encajonado a la altura de la curva del mirador de Ponte Novo, una zona de especial dificultad que impidió también el paso del segundo tráiler que lo seguía.

La situación de los camiones de El Combo Dominicano atrapados en Trives

El incidente provocó el corte total de la circulación en esta vía. La agrupación y el resto de usuarios del vial llevan más de dos horas a la espera de una grúa capaz de realizar las maniobras de rescate necesarias para desbloquear el paso y reabrir el tráfico.