Iago Núñez, estudiante: “Las vacaciones en Trives son el mejor momento del año, soy feliz al completo y siento que estoy en casa”

Cada verano, Iago Núñez regresa a Trives, el lugar donde se encuentran buena parte de sus raíces y donde reside la mayoría de su familia. Aunque nació y creció en Barcelona, Galicia siempre ha ocupado un lugar especial en su vida. Su madre es natural de un pueblo de Trives y su padre procede de una localidad de Vilariño de Conso, un vínculo con esta tierra que Iago lleva con orgullo. Y es que, aunque nunca ha vivido en Galicia, no hace falta mucho para descubrir su conexión con ella: basta con escucharlo hablar en un perfecto gallego.

Perfil Nombre y apellidos: Iago Nuñez Fernández Fecha de nacimiento: En Barcelona, el 30 de mayo del 2004 Profesión: Estudiante, entrenador de fútbol sala y preparador físico Lugar de procedencia: Barcelona

Pregunta. ¿Qué es retornar cada verano a Trives, con familia y amigos?

Respuesta. Es poder ser feliz al completo, porque estás de vacaciones, con toda la familia y pudiendo disfrutar.

P. ¿Qué le aporta compartir desde pequeño cada verano con sus primos y familia?

R. Pues es algo único, ya que para mí el mejor momento del año es cuando puedo venir aquí de vacaciones. Me aporta felicidad, paz y una sensación de estar en casa de verdad.

P. ¿Qué le hace no faltar cada verano a su cita con la montaña orensana? ¿Actúa la morriña?

R. Sobre todo, el poder ver a mi familia y amigos ya que durante el año es complicado verse, entonces poder estar de vacaciones todo juntos es algo único y lo cual no puede faltar nunca, aunque la morriña también es un factor a tener en cuenta.

P. ¿Cómo son los reencuentros con los amigos de la infancia?

R. Son muy emotivos, ya que tiene que pasar un año entero para vernos, entonces cuando nos vemos es un momento muy alegre y el cual siempre me gusta.

P. ¿Qué es lo que más le gusta del verano de Trives?

R. Si me tuviera que quedar con una cosa no sería capaz, pero hay varias esenciales como la cercanía de la gente, el ambiente a verano, las fiestas, las ganas de hacer planes, los torneos de fútbol sala, son cosas simples pero que hacen de este pueblo algo muy especial.

P. ¿Cómo definirías las vacaciones aquí?

R. Lo definiría como el mejor momento del año sin duda, cada año son únicas y poder disfrutar de mi familia y amigos, aquí en el pueblo no cambiaría por nada en el mundo. Las vacaciones aquí me aportan la energía suficiente para poder aguantar hasta las próximas.

P. ¿Qué es lo que más le gusta de esta comarca?

R. Sin duda el ambiente y sus costumbres, algunas son muy distintas a las de Barcelona y la verdad que estoy encantado con las de aquí.

P. Y lo que menos…

R. Sinceramente me gusta todo, pero si tuviera que decir algo que funcione mal pues igual sería eso, el internet, que hay según que puntos poco comunicados y que las carreteras dejan que desear.