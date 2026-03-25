Culpa a un hombre de una agresión con un botellín de cerveza en A Pobra de Trives
PELEA EN TRIVES
El acusado negó los hechos ocurridos en A Pobra de Trives, Ourense, y aseguró que él sí que fue agredido por el denunciante: "Me dio como un puñetazo"
Una agresión en A Pobra de Trives tuvo este martes dos versiones muy contrarias amparadas por un testigo de cada parte. Un hombre denuncia que Adrien L.F., el Francés, le propinó un botellazo la noche del 12 de agosto de 2022. “Me dio una hostia en la cabeza”, aseguró. Según su versión, lo golpeó con un botellín, lo que le provocó una brecha por la que fue al médico. Al volver, relató, el acusado lanzó un vaso contra su coche.
La agresión la vio un testigo que esa noche salía de trabajar y se dirigía a tirar la basura. “Adrien llevaba una botella y le dio en la cabeza, él (el denunciante) empezó a sangrar”, indicó. El acusado, para quien la fiscal pide una pena de multa, negó la agresión y dijo que esa noche el denunciante lo llamó para hablar. “Quiso buscar problemas”, comentó. En un momento dado, según su relato, el denunciante le dio “como un puñetazo” y él se apartó. Al respecto, incidió en que él no golpeó a nadie. Una versión corroborada por un amigo.
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