Galería | Éxito rotundo en Trives con el estreno teatral de "Pecados capitais" de A Caniceira

Foto de familia de todo el elenco de A Caniceira celebrando el éxito de uno de los eventos culturales del año.

El Auditorio Julio Vázquez de Trives se quedó pequeño ante una obra de creación propia que conquistó al público a base de humor, retranca y talento local: "Pecados capitais"

El Auditorio Julio Vázquez de Trives se llenó por completo este sábado para presenciar el esperado estreno de "Pecados capitais", la nueva propuesta del grupo de teatro de la Asociación Cultural A Caniceira. Bajo la dirección de Ana García Earley, un elenco de 15 actores y actrices locales dio vida a una divertida obra de creación propia que fusiona libremente el viaje de Ulises con la Divina Comedia, transformando el escenario en un peculiar inframundo repleto de risas, humor y una aguda crítica a los comportamientos de la sociedad actual.

Este proyecto, cuyos integrantes ensayan rigurosamente cada martes haciéndolo coincidir con el calendario escolar, representa una gran celebración del teatro hecho desde el entorno rural. Aunque la función fue totalmente gratuita, los asistentes pudieron colaborar a través de una urna de donativos destinada a financiar las actividades anuales de la asociación, cerrando una velada mágica en la que la conexión y la complicidad entre el público y los intérpretes de la villa fue absoluta.