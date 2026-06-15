Foto de familia de todo el elenco de A Caniceira celebrando el éxito de uno de los eventos culturales del año.
Foto de familia de todo el elenco de A Caniceira celebrando el éxito de uno de los eventos culturales del año.

Galería | Éxito rotundo en Trives con el estreno teatral de "Pecados capitais" de A Caniceira

AUDITORIO JULIO VÁZQUEZ

El Auditorio Julio Vázquez de Trives se quedó pequeño ante una obra de creación propia que conquistó al público a base de humor, retranca y talento local: "Pecados capitais"

La Región
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Publicado: 15 jun 2026 - 20:36 Actualizado: 15 jun 2026 - 20:40

El Auditorio Julio Vázquez de Trives se llenó por completo este sábado para presenciar el esperado estreno de "Pecados capitais", la nueva propuesta del grupo de teatro de la Asociación Cultural A Caniceira. Bajo la dirección de Ana García Earley, un elenco de 15 actores y actrices locales dio vida a una divertida obra de creación propia que fusiona libremente el viaje de Ulises con la Divina Comedia, transformando el escenario en un peculiar inframundo repleto de risas, humor y una aguda crítica a los comportamientos de la sociedad actual.

Este proyecto, cuyos integrantes ensayan rigurosamente cada martes haciéndolo coincidir con el calendario escolar, representa una gran celebración del teatro hecho desde el entorno rural. Aunque la función fue totalmente gratuita, los asistentes pudieron colaborar a través de una urna de donativos destinada a financiar las actividades anuales de la asociación, cerrando una velada mágica en la que la conexión y la complicidad entre el público y los intérpretes de la villa fue absoluta.

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1/11 Una de las primeras escenas de "Pecados capitais" desata las carcajadas de un público entregado | Reme Martínez
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2/11 La ingeniosa escenografía recrea un inframundo muy particular habitado por divertidos pecadores. | Reme Martínez
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3/11 La obra utiliza el viaje de Ulises como un espejo satírico de las actitudes humanas contemporáneas. | Reme Martínez
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4/11 Momentos de gran expresividad y "retranca" gallega durante los diálogos de la pieza de creación propia. | Reme Martínez
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5/11 La complicidad entre el escenario y los espectadores se mantiene intacta durante toda la función. | Reme Martínez
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6/11 Detalle de la actuación de los intérpretes locales, que han trabajado duro en sus ensayos semanales. | Reme Martínez
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7/11 Una muestra del talento y la pasión por el teatro aficionado impulsado desde el corazón del medio rural. | Reme Martínez
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8/11 Momentos de gran expresividad y "retranca" gallega durante los diálogos de la pieza de creación propia. | Reme Martínez
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9/11 Momentos de gran expresividad y "retranca" gallega durante los diálogos de la pieza de creación propia. | Reme Martínez
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10/11 Momentos de gran expresividad y "retranca" gallega durante los diálogos de la pieza de creación propia.
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11/11 Momentos de gran expresividad y "retranca" gallega durante los diálogos de la pieza de creación propia. | Reme Martínez

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