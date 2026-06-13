¿Sabe usted que si puntual quieres llegar en el reloj de la Praza do Reloxo de Trives no debes confiar?

¿Sabe usted que los vecinos de Trives que organizan sus citas guiándose por las campanadas del reloj de la Praza do Reloxo no llegan nunca tarde, sino todo lo contrario? ¿Que el problema es que el reloj lleva semanas “adelantado”, acumulando minutos hasta el punto de que sus campanas marcan las horas con más de 20 minutos de antelación? ¿ Y que en Trives el secreto de la puntualidad es saber interpretar su reloj?

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