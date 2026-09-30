Galería | Así suena el otoño en Ourense: la berrea llena de sonidos las montañas

La berrea de los ciervos vuelve a escucharse al amanecer y al caer la tarde entre las montañas de Queixa, Manzaneda y Vilariño, donde vecinos y aficionados se acercan con prismáticos y cámaras para intentar ver a los animales

Las montañas de Queixa, Manzaneda y Vilariño tienen estos días un sonido diferente. La berrea de los ciervos marca la llegada del otoño al Macizo Central de Ourense.

Al amanecer y al caer la tarde, los bramidos se escuchan entre montes y laderas. Los machos compiten por las hembras y anuncian su presencia a través de un sonido que puede oírse a gran distancia.

Cada año, vecinos y aficionados a la naturaleza se acercan a la sierra con prismáticos y cámaras, armados de paciencia para intentar localizar a los animales entre los claros. No siempre se dejan ver, pero escuchar la berrea ya es suficiente para querer volver.

Las imágenes recorren estos días de berrea en las montañas de Ourense, donde los ciervos comparten protagonismo con otros habitantes de la sierra, como las cabras montesas.