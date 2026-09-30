¿Reemplazará la IA a los animadores?

La animación es algo que siempre ha fascinado a muchas personas en todo el mundo.

Es normal, teniendo en cuenta que en 1908 (cuando se inventó) una serie de planos y secuencias dibujados a mano uno a uno para imitar el movimiento era algo totalmente revolucionario. Las primeras animaciones que fueron populares en su momento fueron algunos clásicos como “Steamboat Willie” (de Mickey Mouse) o el gato Félix, que a día de hoy siguen siendo conocidas y franquicias vivas dentro de este campo, y es más que evidente lo mucho que ha evolucionado desde los inicios del CGI (Imágenes Generadas por Computadora). Pero el verdadero cambio fue a inicios de la década del 2010, con el estreno de series y películas como “Hora de aventuras”, “Mi villano favorito”, “Enredados”, entre muchas otras.

Actualmente, incluso en internet hay animadores independientes con poco equipo que han logrado romper la industria de la animación, tales como Glitch Productions, un equipo estadounidense de Youtube que ha estrenado en cines, e incluso firmado contratos con Prime Video. Pero desde que existe la inteligencia artificial, poco a poco parece ir apoderándose de esta industria, desde escribiendo guiones y generando imágenes y vídeos para series, películas y videojuegos, hasta haciendo estas sin que nadie intervenga o trabaje.

Es una gran y muy trágica ironía que uno de los mayores logros de la humanidad nos acerque tanto a nuestro fin como civilización

Si la IA sigue evolucionando a esta velocidad, es posible que, en un futuro no muy lejano, los animadores dejen de existir, al igual que muchos otros trabajos a los cuales la IA también es aplicable, lo que aumentaría considerablemente la pobreza en todo el mundo.

Gran parte de esto se debe a que nos estamos acomodando demasiado con la IA, dejando que haga todo por nosotros, en vez de hacerlo por nuestra cuenta.

Es una gran y muy trágica ironía que uno de los mayores logros de la humanidad nos acerque tanto a nuestro fin como civilización. Pero no todo es malo, porque aún queda una esperanza: tenemos que dejar de usar tanto la IA, y volver a trabajar por nosotros mismos, investigar nosotros para los trabajos, utilizar papel y boli en vez de pedirle que sume y reste. Y eso solo es el principio, porque la IA no decide lo que hacemos, nosotros decidimos qué hacer con ella.

Aunque solo sea un niño, os invito a una revolución, a resolver nuestros propios problemas, para que todo mejore, desde campos como la animación, hasta la vida cotidiana.

Martín Fernández del Pon (13 años)

(Ourense)