El GDR Sil-Bibei-Navea impulsará 36 iniciativas

La junta directiva del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Sil-Bibei-Navea ha aprobado ayudas por un importe total de 1.476.308,52 euros para apoyar iniciativas que buscan mejorar los negocios, poner en marcha nuevas actividades y reforzar los servicios en el territorio.

Los promotores ya pueden comenzar a poner en marcha sus proyectos, una vez finalizadas las verificaciones y aprobadas las iniciativas por la junta directiva. La ejecución de las ayudas se distribuirá en tres anualidades: un 10 % en 2026, un 40 % en 2027 y el 50 % restante en 2028.

De acuerdo con la estrategia del GDR, el 70 % del presupuesto se destina a proyectos productivos y el 30 % a proyectos no productivos promovidos por los ayuntamientos, al no haberse presentado iniciativas privadas en este último apartado.

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En total, se presentaron 36 iniciativas. Cinco proyectos desistieron y ocho iniciativas privadas alcanzaron la puntuación necesaria para recibir las ayudas, con una financiación conjunta de 1.033.415,97 euros para las tres anualidades. Otros 12 proyectos han quedado en lista de espera.

Impulso al emprendimiento

Las iniciativas buscan crear actividad económica y favorecer que la población siga viviendo en el rural. Es el caso de Santigueiro, en Parada de Sil, donde residen seis personas de forma permanente, y Fradelo, en Viana do Bolo, con 33 habitantes. Estos proyectos también contribuyen a recuperar y mantener el patrimonio rural construido. En Santigueiro, la iniciativa privada contempla dos apartamentos y un amplio espacio dedicado a actividades de relajación y contacto con la naturaleza.

En cuanto a los proyectos no productivos, los ocho que han obtenido financiación agotan el presupuesto disponible, que asciende a 442.892,55 euros. Entre ellos, cuatro están relacionados con la eficiencia energética y la recarga de vehículos eléctricos, una apuesta que contribuye a mejorar el medio ambiente. En este grupo se incluyen las iniciativas de instalación de cargadores eléctricos de carga rápida en San Xoán de Río y Parada de Sil, promovidas por sus respectivos alcaldes. Otros dos proyectos se centran en la puesta en valor y la mejora del patrimonio cultural y paisajístico. Otros seis proyectos permanecen en lista de espera.

compromiso

El presidente del GDR ha agradecido, una vez más, el compromiso de las personas y entidades promotoras, así como el trabajo que ha permitido agotar el crédito disponible. También ha destacado la labor constante del equipo técnico, fundamental para hacer posible la gestión de estas ayudas.

Con esta financiación, el GDR Sil-Bibei-Navea apoya iniciativas que buscan generar actividad económica, crear empleo, fijar población y mantener vivo el patrimonio de los pueblos del territorio.