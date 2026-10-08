Cita con las setas en Trives

Trives se prepara para vivir tres días dedicados al mundo de las setas con las Xornadas Micolóxicas y el Concurso de Tapa Micolóxica. Del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, la micología será el eje de un programa que combina gastronomía, aprendizaje y actividades para todos los públicos.

La programación permitirá acercarse a las setas desde diferentes perspectivas. Los asistentes podrán probar las tapas preparadas por los establecimientos participantes, participar en la búsqueda y exposición de ejemplares, disfrutar de una comida micológica y formar parte del jurado popular que decidirá las propuestas más votadas.

Viernes 6

Las actividades comenzarán el viernes 6 de noviembre, a las 20,00 horas, con el inicio del 11 Concurso de Tapa Micológica. En esta edición participan 11 establecimientos, que ofrecerán una tapa al precio de 2,20 euros.

Los asistentes podrán recorrer los diferentes locales y probar las elaboraciones preparadas para la ocasión. Además, podrán participar como jurado popular mediante las papeletas disponibles en los propios establecimientos, donde también estarán instaladas las urnas para depositar los votos.

Las papeletas que consigan nueve sellos de diferentes establecimientos participarán en el sorteo de varios premios, que se celebrará el domingo 8 de noviembre. Entre ellos habrá una cesta gourmet, un kit completo de micología y cenas para dos personas en establecimientos participantes, entre otros.

Sábado 7

El sábado 7 de noviembre estará especialmente dedicado al conocimiento de las setas. La jornada comenzará con una charla en el IES Xermán Ancochea Quevedo, a cargo de la asociación micológica Os Cogordos. Después, los participantes podrán salir al campo para buscar ejemplares que se utilizarán posteriormente en la exposición.

A partir de las 18,30 horas, el patio interior de la Casa Grande acogerá la exposición micológica, donde se podrán conocer los ejemplares recogidos durante la jornada. La inauguración contará además con una representación teatral a cargo del grupo de A Caniceira. Ese día continuará también el concurso de tapas, con música en directo de As Macizas Centrais en los establecimientos participantes.

La gastronomía tendrá también un papel destacado el sábado con la tradicional comida micológica gourmet, que se celebrará al mediodía en el restaurante La Viuda de Trives. El menú estará elaborado con diferentes variedades de setas y tendrá un precio de 40 euros por persona. Las entradas podrán adquirirse en la cafetería Sky y en A Cantina do Catro, de Trives, y también se podrán reservar a través del correo club.montana.trives@gmail.com.

Domingo 8

El programa finalizará el domingo 8 de noviembre. El concurso de tapas terminará a las 15,00 horas, mientras que la exposición permanecerá abierta hasta las 18,00 horas, momento en que se hará la entrega de premios. Se reconocerá a los tres establecimientos más votados en cada categoría y, a continuación, se celebrará el sorteo de los premios entre los participantes del jurado popular.