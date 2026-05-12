La percusión tradicional entra en las aulas trivesas

El colegio plurilingüe Manuel Bermúdez Couso de Trives acogió una nueva actividad del programa Artesanía na Escola, impulsado por la Xunta de Galicia para acercar los oficios tradicionales al alumnado de Primaria. En esta ocasión, el protagonista fue el artesano Xosé Manuel Sanín, especializado en la construcción de instrumentos de percusión tradicional.

El responsable del taller Sanín Percusión Tradicional, de Santiago de Compostela, visitó el centro educativo para mostrar a los escolares cómo se elaboran algunos de los instrumentos más representativos de la música tradicional gallega, especialmente la pandereta.

Durante la demostración explicó los materiales utilizados, el proceso de fabricación y también el valor cultural y patrimonial que tienen estos instrumentos dentro de la tradición gallega.

La actividad forma parte de la unidad didáctica “Eu son artesán de percusión tradicional”, integrada en el proyecto Artesanía na Escola, un programa que la Xunta desarrolla desde el año 2023 con el objetivo de divulgar los oficios artesanales entre los más jóvenes y poner en valor el trabajo manual y el conocimiento transmitido de generación en generación. Además de acercar la artesanía a las aulas, esta iniciativa busca fomentar valores relacionados con la producción local y sostenible, el consumo responsable y la conservación de los oficios tradicionales como parte del patrimonio cultural gallego. El programa también pretende contribuir, a largo plazo, al relevo generacional dentro del sector artesano.