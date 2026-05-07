Julio Ancochea, hijo predilecto de A Pobra de Trives, galardonado con la Medalla de Oro de Cruz Roja

El doctor Julio Ancochea Bermúdez, hijo predilecto de A Pobra de Trives y presidente de Asomega, ha recibido este jueves de manos de S.M. la Reina una Medalla de Oro 2026. Cruz Roja remarca que el doctor Ancochea, también presidente del Comité Científico de la Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad (Red TBS – Stop Epidemias), “es ampliamente reconocido por su orientación humanista y compromiso con la sociedad, combinando la excelencia científica con una visión solidaria de la medicina, especialmente en iniciativas de apoyo a poblaciones vulnerables”.

Bajo el lema "Compromiso", el acto de entrega de las Medallas de Oro se ha celebrado este jueves en Pamplona, presidido por S.M. la Reina, para celebrar el Día Mundial del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, efeméride que se conmemora cada 8 de mayo en los 191 países en los que tiene presencia esta organización humanitaria.

La Reina ha presidido el acto de entrega.

Ancochea Bermúdez ha agradecido emocionado “una distinción que supone para mí un honor y que recibo entendiéndolo como un galardón compartido con todas las personas que me han acompañado en esta ilusionante trayectoria”.

Por otra parte, Cruz Roja reconoce así que “el compromiso social constituye uno de los ejes centrales de la trayectoria profesional” de Ancochea, también catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa, donde dirige la iniciativa “Be Neumo, Be You”, centrada en la humanización sanitaria.

“Sus proyectos solidarios, liderazgo en iniciativas humanitarias, promoción de la humanización de la medicina, acción asociativa y participación en campañas de salud pública lo sitúan como una figura médica sobresaliente tanto por su excelencia científica como por su implicación social y humanitaria”, concluyen.

El objetivo de Cruz Roja es “distinguir, a través de las Medallas de Oro, a personas y entidades que han conseguido con su trayectoria alcanzar un gran impacto social”. Asimismo, entrega cada año sus galardones en un acto que supone “una oportunidad para rendir homenaje a quienes sostienen, día tras día, la acción humanitaria en todo el mundo”.