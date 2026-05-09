Entre probetas y sacos de dormir, del Ourense oriental a Lugo

Dormir en un aula, compartir nervios antes de una exposición, hacer amigos de otros puntos de Galicia y descubrir que la ciencia también puede ser una aventura. El VIII Congreso Científico de la Montaña, celebrado en el CPI de Cervantes, dejó mucho más que experimentos y proyectos en los rapaces del CEIP Manuel Bermúdez Couso, IES Xermán Ancochea Quevedo de Trives y del CPI Virgen de los Remedios de Caldelas, como participantes de centros ourensanos, junto a otros cinco lucenses. Durante dos jornadas, el alumnado vivió una experiencia intensa de convivencia, aprendizaje y compañerismo en un encuentro en el que la ciencia sirvió también como punto de unión entre chicos de distintos centros y provincias.

La lluvia obligó a suspender una ruta, pero lejos de apagar el ambiente, el mal tiempo acabó fortaleciendo la convivencia dentro del centro. Aulas y espacios comunes se convirtieron en pequeños laboratorios donde los estudiantes compartían curiosidad, juegos, conversaciones y también muchas risas.

Los centros de las comarcas de Trives y Caldelas tuvieron además una participación destacada en el congreso. El alumnado trivés presentó trabajos como “Descifrando a luz”, “Quen anda aí? Análise de egagrópilas” o “Cultivando o invisible”, además de participar junto al CPI Virgen de los Remedios en el taller “Lumes e biodiversidade”. Por su parte, desde Castro de Caldelas llegaron propuestas como “A química da bica” o “As pompas de Caldelas”.

Junto a las exposiciones científicas, el programa incluyó talleres, visitas a los stands, actividades divulgativas, juegos populares, una fiesta y una noche compartida en el propio centro, donde los estudiantes durmieron en las aulas convirtiendo la experiencia en algo difícil de olvidar.

Entre mochilas, sacos de dormir y presentaciones, los chicos crearon una convivencia en la que los más tímidos acabaron participando y donde la ilusión por enseñar sus proyectos se mezcló con la emoción de conocer otras realidades.