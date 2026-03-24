El roteiro poético de A Caniceira acerca la poesía a la calle en Trives

La poesía volvió a llenar este fin de semana las calles de A Pobra de Trives con la celebración de la cuarta edición del roteiro poético organizado por la Asociación Cultural A Caniceira, una iniciativa enmarcada en el Día Mundial de la Poesía y dentro del programa de Marzo Cultural, que con esta encuadra su quinta propuesta en el mes.

Parte del grupo de teatro tras leer sus poesías. | Reme Martínez

La actividad arrancó a las 12:00 horas en la Praza do Pilón y recorrió distintos puntos del casco histórico, con un total de ocho paradas en espacios peatonales y tranquilos.

A lo largo del itinerario, una docena de integrantes del grupo de teatro de la asociación interpretaron 24 poemas que ellos mismos seleccionaron, dando forma a un recorrido literario al aire libre.

Los vecinos se sumaron a la propuesta, acompañando al grupo durante el trayecto. En cada parada, cerca de una treintena de personas se reunía para escuchar las distintas lecturas, creando pequeños espacios de encuentro cultural en plena calle. La jornada estuvo además marcada por el buen tiempo, con una mañana soleada que favoreció la participación y el ambiente distendido.

El roteiro tuvo como eje temático las “roturas”, con poemas que abordaban cuestiones como los corazones, las relaciones personales o los países fragmentados, y con una presencia destacada de la poesía latinoamericana. Tal y como explicara previamente la directora del grupo, Ana García Earley, la intención era invitar a la reflexión a través de textos con carga emocional y social.

Consolidada ya como una cita cultural en la localidad, esta iniciativa vuelve a poner en valor el papel de la calle como espacio de cultura y convivencia, acercando la poesía a la vecindad y reforzando el tejido social a través de propuestas participativas.