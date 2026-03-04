Zaida Olmedo, historiadora de Trives: raíces, memoria y arte en femenino

Hay personas que investigan el pasado y otras que lo acercan a sus vecinos para que forme parte del presente. La historiadora del arte trivesa Zaida Olmedo pertenece a este segundo grupo. Este fin de semana, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, volverá a subirse a un escenario para compartir conocimiento, reflexión y orgullo por la cultura propia en dos citas muy especiales: el viernes en A Teixeira y el domingo en A Pobra de Trives.

Licenciada en Historia del Arte y miembro de la asociación cultural A Caniceira, Zaida busca combinar investigación y divulgación, con una mirada muy personal: la de quien siente el patrimonio como algo cercano, casi familiar.

El sábado 7 de marzo, en el local social de A Teixeira, a las 17,00 horas, ofrecerá la charla “Artistas con A: mulleres no mundo da arte desde o paleolítico ata Maruja Mallo”, una propuesta que invita a replantearse cómo nos contaron la historia del arte. “Si pensamos en el Paleolítico, imaginamos a un hombre con barba pintando en la cueva. ¿Y por qué no una mujer?”, reflexiona Olmedo. Su intención no es reescribir la historia, sino ampliarla y hacer visible lo que durante siglos quedó en segundo plano.

Zaida recuerda que hoy el mercado del arte reivindica con fuerza a las creadoras, pero insiste en que las mujeres no son una novedad en los museos. “Siempre estuvimos allí, aunque muchas veces estábamos como retratadas y no como autoras”. En no pocas ocasiones, explica, obras realizadas por mujeres fueron firmadas por hombres o simplemente quedaron sin reconocimiento. “No es algo excepcional: las mujeres crearon desde siempre”. Entre sus referentes destaca a Maruja Mallo, pionera y valiente, una figura que simboliza esa lucha por ocupar el lugar que corresponde.

Al día siguiente, el domingo 8 de marzo, la cita será en casa. Dentro del programa “Marzo Cultural” de A Caniceira, Zaida hablará en el Auditorio Julio Vázquez de Trives, a las 18,00 horas, sobre “O sepulcro do cabaleiro de Barrio”, una historia que la acompaña desde hace años y que ha seguido casi como quien tira de un hilo antiguo para descubrir qué hay detrás. El sepulcro, procedente de la antigua iglesia de San Xoán de Barrio, descansa hoy en el Museo de los Caminos de Astorga, adonde fue trasladado en los años sesenta. Es la única tumba medieval con figura yacente que se conservaba en las Terras de Trives, y su recorrido está lleno de incógnitas. Representa a un caballero armado, con espada y puñal, apoyado sobre cojines y sostenido por figuras animales. Durante décadas, su identidad ha sido objeto de debate.

Para profundizar en su estudio, Olmedo siguió las investigaciones de la historiadora Ángela Franco Mata. Pero más allá de fechas y atribuciones, lo que le interesa es devolver la historia a su lugar de origen, contarla en Trives y hacer que los vecinos conozcan una parte de su pasado que, por distintas circunstancias, terminó lejos de Galicia.

Con estas dos charlas, Zaida Olmedo demuestra que la cultura no es algo distante ni reservado a grandes ciudades. Es conversación, memoria compartida y también reivindicación. Este fin de semana, en torno al Día de la Mujer, su voz servirá para recordar que las mujeres siempre estuvieron ahí creando, y que el patrimonio de Trives sigue vivo mientras haya quien lo investigue y lo cuente.