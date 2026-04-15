Aeva pide “prudencia” ante los incumplimientos con la A-76

El visto bueno del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al proyecto de construcción del primer tramo de la futura autovía A-76, entre los ayuntamientos leoneses de Villamartín de la Abadía y Requejo, fue recibido con satisfacción en el mundo empresarial. “Es muy importante para nuestra comarca. Estoy contento de que siga adelante”, comentó el presidente de la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), Carlos Terán.

El industrial barquense resaltó la importancia de la futura infraestructura para una comarca valdeorresa que tiene en la exportación de pizarra y el sector vitivinícola dos de sus principales fuentes de ingresos. “Es muy importante para el devenir de la comarca”, añadió Terán, quien no descuidó referirse a las obras de mejora que hace semanas comenzaron en la carretera N-120, la principal vía de comunicación de Valdeorras con la capitalidad provincial.

No obstante, tras la buena noticia hizo un llamamiento a la prudencia. “Hay que ser prudente. Llevamos muchos incumplimientos. Confiemos en que, una vez que salga publicada en el Boletín Oficial del Estado, se cumplan los plazos”, añadió Carlos Terán.

La opinión del presidente de Aeva coincide con la del diputado popular ourensano Celso Delgado, quien consideró el anuncio “un muy esperado trámite de aprobación definitiva del proyecto de construcción, lo que evidentemente me alegra”, apuntó. Inmediatamente, se refirió a los “antecedentes de falta de cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, esperaremos a la publicación en el BOE de la licitación de las obras para celebrarlo”. Planteó que la citada publicación debería producirse en el primer semestre de 2026.

Desde la Subdelegación del Gobierno, Eladio Santos apuntó que “a aprobación do proxecto do primeiro tramo da A-76 é unha boa noticia para a provincia de Ourense e, particularmente, para Valdeorras”. El subdelegado continuó considerando que “o Goberno de Pedro Sánchez está a facer unha aposta decidida e sen precedentes polas infraestruturas na provincia”, para después asegurar “os proxectos que levaban anos pendentes e que outros gobernos tiñan nun caixón están saíndo agora adiante con traballo e compromiso”.

Proyecto

El proyecto de construcción del primer tramo de la A-76, infraestructura que mejorará la comunicación de Ponferrada con Ourense y que se ejecutará entre los ayuntamientos leoneses de Villamartín de la Abadía y Requejo, tiene un presupuesto estimado en 133,5 millones. Los 6,24 kilómetros del nuevo trazado convertirán en autovía la actual N-120, conectando con la A-6 y la N-VI.