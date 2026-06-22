Alarma empresarial en Valdeorras por los plazos de las obras de la A-76

El viaducto de la A-6 discurre a una altura de 90 metros sobre el río Tremor, en Torre del Bierzo (León).

Para los empresarios ourensanos y, en particular, los de Valdeorras, la autovía A-6 es fundamental para la comunicación con la Meseta. En Torre del Bierzo (León) se encuentra el viaducto de Tremor, que será derribado para construir uno nuevo de 480 metros de longitud sobre el río que le da nombre.

“Es una infraestructura estratégica, cuya ejecución rápida y eficaz resulta imprescindible para garantizar la competitividad y la continuidad de la actividad económica en nuestro territorio”, señalaban en febrero la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva). El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible también se refirió recientemente a esta actuación al anunciar la aprobación del expediente de información pública y del proyecto de trazado de la nueva infraestructura.

Sometido a seguimiento especial en los últimos años, los técnicos han optado por la construcción de dos nuevas estructuras (una por calzada) que sustituirán al viaducto actual. Para ello, se proyecta una variante de trazado sensiblemente paralela a la existente, lo que permitirá reducir la afección al tráfico de la A-6 durante la ejecución de las obras, según explicó el Ministerio.

“Estamos intentando reunir toda la información posible, CEO y Aeva, sobre el proyecto. Intentando que nos pasen documentación para observar cómo y por dónde va”, explicó el presidente de Aeva, Carlos Terán Búa, quien considera su ejecución “urgentísima” y reclama que sea “lo más rápida posible”.

Los plazos preocupan a un colectivo empresarial que considera una “necesidad imperiosa” la licitación del primer tramo de la futura A-76, una infraestructura que comenzó a plantearse hace dos décadas y que Valdeorras lleva años reclamando. “Para nuestra zona, los plazos son un hándicap”, señaló el portavoz empresarial.

Sin dejar de lado la A-76, desde Aeva también urgen que se remate la circunvalación de la zona, según su presidente. Esta vía facilitará el acceso desde la N-536 a la actual N-120 o a la futura A-76, si finalmente llega a ejecutarse, algo que muchos en la comarca ponen ya en duda.

El retraso en esta infraestructura está directamente relacionado con el deterioro del tramo de la N-536 próximo a Sobradelo, una situación que ha llevado a transportistas a plantear incluso protestas como cortes de tráfico. “Es un desastre”, afirmó el presidente de Aeva, quien trasladó recientemente este problema a la comisión de infraestructuras de la CEO.

Señal de prohibido el tráfico pesado, en O Barco. | J. C.

Terán considera que, si cabe, finalizar la circunvalación barquense es ahora aún más urgente, especialmente tras el cierre al tráfico pesado de la travesía de la N-536 en la villa, debido al riesgo de hundimiento detectado en el entorno del cruce con Santa Rita y Pescadores.