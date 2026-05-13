Los empresarios de Valdeorras urgen las obras del Corredor Atlántico

La localización de Valdeorras, alejada de las principales ciudades gallegas, es un factor a considerar al plantear la mejora del servicio ferroviario. En este sentido se pronunció el presidente de la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), Carlos Terán Búa. Afirma que “estamos lejos de todo. La Confederación de Empresarios de Ourense y Aeva seguimos reclamando el Corredor Atlántico”. Terán plantea su posible utilidad para la exportación de pizarra: “Es factible que pueda salir pizarra, sobre todo en dirección al puerto de Vigo. Eliminaría mucho tráfico rodado”.

Estas consideraciones fueron realizadas a raíz del retraso de tres años que acumula la redacción de los proyectos de mejora del tramo Covas (Rubiá)-Monforte, cuya adjudicación fue contratada en marzo de 2021 en 2,24 millones de euros y un plazo de 24 meses. Posteriormente, el 4 de noviembre, una modificación ampliaba ese presupuesto en 617.786 euros y elevaba el plazo a 48 meses.

Este retraso fue criticado por los diputados del PP Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana, junto con los lucenses Francisco Conde, Jaime de Olano y Cristina Abades, al interesarse por los citados proyectos de mejora, desmontes, terraplenes, puentes, túneles y obras de drenaje del citado tramo.

Respuesta gubernamental

La respuesta del Gobierno se limitó a señalar que “el contrato para la redacción de proyectos para la mejora de la infraestructura y vía en el tramo Covas-Monforte de Lemos de la línea 800 se encuentra actualmente en ejecución, en concreto, en fase de supervisión” y, seguidamente, comentar que para licitar los trabajos aún habrá que aguardar a que finalice la supervisión y aprobación de los proyectos. En todo caso, el Gobierno central apuntó que “estas actuaciones supondrán un impulso a la línea León-A Coruña, que forma parte del Corredor Atlántico, avanzando de esta manera hacia una red interoperable, sostenible y plenamente conectada con Europa”.

Delgado criticó que “con este penoso ritmo será materialmente imposible que las obras estén finalizadas el 31 de diciembre de 2030, que es el horizonte temporal que la Comisión Europea marca para finalizar la red básica de los corredores transeuropeos”.

Cuatro años de retraso en el cableado Hace casi cuatro años, más concretamente el 31 de enero de 2022, Adif formalizaba en 2,46 millones de euros la rehabilitación del cable de energía de 2.200 voltios entre Covas y Monforte de Lemos. En un plazo de 12 meses debería haberse mejorado el sistema de alimentación eléctrico para las instalaciones de control, mando y señalización; la sustitución de los armarios transformadores instalados a lo largo de la línea y la retirada del cable que queda fuera de servicio. Los diputados populares de Ourense y Lugo también preguntaron por estos trabajos, recibiendo como respuesta del Gobierno que fueron realizadas “diversas intervenciones”, así como una modificación del contrato de 291.286 más impuestos. “La respuesta del Gobierno expresa el enorme retraso en la ejecución de este contrato, cuya finalización no se confirma por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)”, afirma Celso Delgado, quien encuentra “evidente que Adif no ha querido poner por escrito que se ha superado en más de tres años el plazo de ejecución”. El diputado ourensano finaliza considerando que “se acredita el desinterés del Gobierno por avanzar en este tramo del Corredor Atlántico”.