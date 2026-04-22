El arte tomará las calles de A Portela de Portomourisco

Arte no Rural vuelve a las calles de la aldea petinesa de A Portela de Portomourisco. Un proyecto que nació “como idea para dinamizar o pobo”, en palabras de Emilio Gómez, directivo de la asociación vecinal A Rabiosa, y que siguió a otras iniciativas enfocadas a la gastronomía o solidarias, entre otras. “Sempre quixemos facer algo distinto e nos faltaba algo cultural”, puntualizó al referirse a una propuesta que este año va por su cuarta edición.

Son cinco los nombres que acercarán sus propuestas artísticas a las calles de este núcleo. Podrán verse entre las 20,00 y las 23,00 horas de los días comprendidos entre el 1 y el 3 de mayo. Sus nombres son Rogelio Diéguez, Clara Quiroga, Conde&Torino, Roberto Álvarez y Xelo de Tremiñá. En todo caso, a ellos podría sumarse algún artista local, según advierten desde la asociación vecinal.

Todos ellos accedieron desinteresadamente a acercar la cultura a este núcleo del rural de Petín, un concello que, al igual que el de Larouco, no dudaron en prestar apoyo a unos vecinos que también agradecen los esfuerzos del vecino de Petín Amancio Díaz para que salga adelante.

Pregón y música

No faltará pregonero a esta iniciativa, un honor que en esta ocasión los vecinos depositaron en José María Álvarez, buen conocedor de la historia y el arte de la zona. También habrá música. El concierto será el sábado, día 2, y lo ofrecerá el grupo musical kZ Angels, cuyos jóvenes intérpretes ofrecerán una selección de sus temas a partir de las 21,00 horas. A ellos se sumarán las piezas tradicionales cantadas por las Cantareiras do Pobo.

El propósito de acercar la cultura al rural de Portela de Portomourisco no es el único que guió a sus impulsores. Con la iniciativa también persiguen llevar visitantes a la aldea para que la conozcan. Todo ello sin olvidar una tercera finalidad: invitar a las gentes del pueblo a salir de casa para “pasear y comentar” la muestra de este año, según dijo Gómez.

No solo eso, la muestra también permite la venta de obras expuestas por los artistas, unas transacciones que son más numerosas en las piezas aportadas por los escultores. “Esculturas sempre se teñen vendido”, dijo el portavoz de A Rabiosa, quien resaltó el importante papel de quienes exponen afirmando que “os artistas implícanse moito”.

Si hay un momento que destaca es el encendido de la iluminación artificial. La proyección de luces indirectas sobre las esculturas y cuadros repartidos sobre las calles de la localidad dota de un atractivo especial a la muestra Arte no Rural, un proyecto cultural que se consolida “paseando a arte polo pobo de A Portela”.