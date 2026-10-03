El Camiño de Inverno, ruta para emprendedores

RUMBO A SANTIAGO

En su recorrido xacobeo los emprendedores atravesaron la comarca del Valdeorras estrechando contactos profesionales

Los participantes de Galicia Camiño Emprendedor con el alcalde de Puente de Domingo Flórez.
Los participantes de Galicia Camiño Emprendedor con el alcalde de Puente de Domingo Flórez. | J.C

Mejorar proyectos y generar contactos profesionales son los principales objetivos de Galicia Camiño Emprendedor, una iniciativa en la que participan la Xunta y la Fundación Ronsel, esta última dedicada al apoyo de los emprendedores, la orientación sociolaboral y la innovación desde la investigación. Las etapas son dobles, de dos días, y la segunda arrancaba el jueves en Puente de Domingo Flórez (León), a la que se sumó el alcalde, Julio Arias, y que finalizó en O Barco, para el viernes continuar hasta A Rúa. La primera se desarrolló en el tramo lucense del Camiño Francés y la tercera recorrerá el Camiño Primitivo hasta Santiago de Compostela.

En cada doble etapa participan 15 personas: seis emprendedoras, seis mentoras y tres dinamizadoras de la Fundación Ronsel.

Otros objetivos de Galicia Camiño Emprendedor son dar a conocer el Camiño de Inverno, mostrar otros lugares a las personas llegadas de otras provincias y, al mismo tiempo, crear una red de emprendimiento y acompañamiento, según indicaron a su paso por el Paseo do Malecón barquense en una iniciativa que permite promocionar los negocios de hostelería y alojamiento, por la singularidad de su modelo de negocio y su defensa de las tradiciones, al mismo tiempo que ayuda a los participantes a consolidar sus proyectos mediante mentorías, fomentando sus habilidades de comunicación y generación de alianzas, sin descuidar impulsar unas rutinas de trabajo y hábitos saludables.

Las áreas de trabajo especializado de cada etapa son tres. Una primera sobre las ideas innovadoras, la segunda fomentando la capacidad de relación y una última diseñada para gestionar el tiempo.

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