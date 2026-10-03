El Camiño de Inverno, ruta para emprendedores

Mejorar proyectos y generar contactos profesionales son los principales objetivos de Galicia Camiño Emprendedor, una iniciativa en la que participan la Xunta y la Fundación Ronsel, esta última dedicada al apoyo de los emprendedores, la orientación sociolaboral y la innovación desde la investigación. Las etapas son dobles, de dos días, y la segunda arrancaba el jueves en Puente de Domingo Flórez (León), a la que se sumó el alcalde, Julio Arias, y que finalizó en O Barco, para el viernes continuar hasta A Rúa. La primera se desarrolló en el tramo lucense del Camiño Francés y la tercera recorrerá el Camiño Primitivo hasta Santiago de Compostela.

En cada doble etapa participan 15 personas: seis emprendedoras, seis mentoras y tres dinamizadoras de la Fundación Ronsel.

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Otros objetivos de Galicia Camiño Emprendedor son dar a conocer el Camiño de Inverno, mostrar otros lugares a las personas llegadas de otras provincias y, al mismo tiempo, crear una red de emprendimiento y acompañamiento, según indicaron a su paso por el Paseo do Malecón barquense en una iniciativa que permite promocionar los negocios de hostelería y alojamiento, por la singularidad de su modelo de negocio y su defensa de las tradiciones, al mismo tiempo que ayuda a los participantes a consolidar sus proyectos mediante mentorías, fomentando sus habilidades de comunicación y generación de alianzas, sin descuidar impulsar unas rutinas de trabajo y hábitos saludables.

Las áreas de trabajo especializado de cada etapa son tres. Una primera sobre las ideas innovadoras, la segunda fomentando la capacidad de relación y una última diseñada para gestionar el tiempo.