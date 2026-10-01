Los concellos de Valdeorras invitan a una ruta por el Camiño de Inverno

Una ruta a pie recorre este sábado, 3 de octubre, los 12,65 kilómetros del Camiño de Inverno entre O Barco de Valdeorras y A Rúa. La organiza la Asociación de Municipios do Camiño de Inverno (AMCI), es gratis y el límite de participantes fue fijado en 60 plazas, siendo hoy, jueves, el plazo máximo para anotarse.

La andaina arrancará a las 10,00 horas desde la villa barquense y los participantes podrán disfrutar de una visita a las Covas de Vilamartín de Valdeorras, donde podrán sumarse a una degustación de productos locales. La inscripción incluye el transporte en autobús, el acompañamiento de un técnico de montaña y de guías, así como el seguro.

Con miras a facilitar la participación, los organizadores pusieron un autobús que saldrá de Lalín a las 8,00 horas, recogiendo a los participantes de Chantada. A esa misma hora partirá otro desde Pantón, vehículo que pasará por Monforte antes de llegar a O Barco. A su vez, los autobuses de regreso arrancarán a las 16,00 horas con destino final en las localidades citadas anteriormente.

La AMCI abre la participación a todas las personas que estén en condiciones de completar el recorrido, quienes deberán anotarse antes de las 12,00 horas de este jueves. El envío de la solicitud no confirma la plaza y la organización llamará a cada solicitante para confirmar la disponibilidad y la hora de recogida. La de Valdeorras será la primera salida de una iniciativa que busca fomentar el Camiño de Inverno y que continuará el 17 de octubre con una segunda ruta entre Pantón y Belesar, incluyendo una visita al Mosteiro do Divino Salvador de Ferreira de Pantón.

La tercera jornada se desarrollará entre Bandeira y Ponte Ulla, con parada en el Pazo de Oca, el día 7 de noviembre.