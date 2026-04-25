“Ciudad de la Selva” llega a los canales televisivos

guerrilla antifranquista de Casaio

Nueva etapa del documental de la guerrilla antifranquista de Casaio, Valdeorras

Imagen del tráiler de “Ciudad de la Selva”.
Imagen del tráiler de “Ciudad de la Selva”.

El documental “Ciudad de la Selva; fuxidos y guerrilleros en los montes de Casaio” llegó ayer a las plataformas de visionado bajo demanda. La asociación científica Sputnik Labrego anunció que este viernes, el filme producido por Metropolis.coop y distribuido por Con Un Pack Distribución inició una nueva etapa y ya puede verse en Prime Video, Filmin y FlixOlé.

La película recupera la memoria histórica de los “fuxidos” y “guerrilleiros” que resistieron al franquismo en los montes de Casaio (Carballeda de Valdeorras). Para ello recurre a la investigación arqueológica, el análisis historiográfico y la memoria oral, “devolviendo espesor humano, político y simbólico a uno de los espacios más relevantes de la guerrilla antifranquista en Europa occidental”, afirman desde Sputnik Labrego.

El filme fue dirigido por Miguel Riaño Roa, en base a un guion de Ángel Holgado, con la producción ejecutiva de Carlos Tejerizo. Con una duración de 67 minutos, y tras su estreno para la pantalla grande en el Teatro Lauro Olmo de O Barco, allá por septiembre de 2022, fue rodado en idiomas castellano y gallego, estando disponible con subtítulos en castellano, gallego e inglés.

El proyecto nació del trabajo de Sputnik Labrego en los montes de Casaio. Esa fue la base de investigación que llevó a Metropolis.coop a impulsar en 2019 el desarrollo de la obra, que finalizó tras tres años de reunir testimonios, localizaciones y materiales vinculados a la guerrilla antifranquista y los “fuxidos”.

“Ciudad de la Selva” es la ópera prima de Miguel Riaño, quien la considera un acercamiento audiovisual a una historia relegada a los márgenes del relato oficial “durante demasiado tiempo”.

Manuel Girón

La incorporación del documental a plataformas privadas de visualización tuvo lugar días antes del acto de entrega de los restos y reinhumación de uno de los guerrilleros antifranquistas que se movieron por los montes de Casaio, Manuel Girón Bazán. Será el próximo sábado, 2 de mayo, coincidiendo con el 75 aniversario de su muerte, anunció Sputnik Labrego, que apuntó que sus restos fueron identificados “genéticamente” en enero.

El acto, que se desarrollará a las 12,00 horas en el ponferradino Museo del Bierzo, contará con la asistencia de familiares, compañeros, amigos y miembros de varias asociaciones.

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