“Ciudad de la Selva” llega a los canales televisivos

El documental “Ciudad de la Selva; fuxidos y guerrilleros en los montes de Casaio” llegó ayer a las plataformas de visionado bajo demanda. La asociación científica Sputnik Labrego anunció que este viernes, el filme producido por Metropolis.coop y distribuido por Con Un Pack Distribución inició una nueva etapa y ya puede verse en Prime Video, Filmin y FlixOlé.

La película recupera la memoria histórica de los “fuxidos” y “guerrilleiros” que resistieron al franquismo en los montes de Casaio (Carballeda de Valdeorras). Para ello recurre a la investigación arqueológica, el análisis historiográfico y la memoria oral, “devolviendo espesor humano, político y simbólico a uno de los espacios más relevantes de la guerrilla antifranquista en Europa occidental”, afirman desde Sputnik Labrego.

El filme fue dirigido por Miguel Riaño Roa, en base a un guion de Ángel Holgado, con la producción ejecutiva de Carlos Tejerizo. Con una duración de 67 minutos, y tras su estreno para la pantalla grande en el Teatro Lauro Olmo de O Barco, allá por septiembre de 2022, fue rodado en idiomas castellano y gallego, estando disponible con subtítulos en castellano, gallego e inglés.

El proyecto nació del trabajo de Sputnik Labrego en los montes de Casaio. Esa fue la base de investigación que llevó a Metropolis.coop a impulsar en 2019 el desarrollo de la obra, que finalizó tras tres años de reunir testimonios, localizaciones y materiales vinculados a la guerrilla antifranquista y los “fuxidos”.

“Ciudad de la Selva” es la ópera prima de Miguel Riaño, quien la considera un acercamiento audiovisual a una historia relegada a los márgenes del relato oficial “durante demasiado tiempo”.

Manuel Girón

La incorporación del documental a plataformas privadas de visualización tuvo lugar días antes del acto de entrega de los restos y reinhumación de uno de los guerrilleros antifranquistas que se movieron por los montes de Casaio, Manuel Girón Bazán. Será el próximo sábado, 2 de mayo, coincidiendo con el 75 aniversario de su muerte, anunció Sputnik Labrego, que apuntó que sus restos fueron identificados “genéticamente” en enero.

El acto, que se desarrollará a las 12,00 horas en el ponferradino Museo del Bierzo, contará con la asistencia de familiares, compañeros, amigos y miembros de varias asociaciones.