Clemente González: “Para San Vicente é necesario un proxecto de pobo”

La respuesta de las administraciones a los daños causados por los incendios de agosto de 2025 no convencen al pueblo de San Vicente de Leira (Vilamartín). Uno de ellos es Clemente González, quien se queja de que aún hay alguna construcción que amenaza con venirse abajo y supone un peligro para los vecinos, a la que no puede acceder maquinaria pesada al hundirse el acceso. No es su única preocupación, también aludió a los escombros de casas y construcciones. “Hai que sanear todo o escombro. Así, quén vai vir a este pobo?”, dijo y propuso allanar el terreno allí donde no puedan ser extraídos. Finalmente, aludió al peligro de que existan filtraciones de tuberías de aguas residuales dañadas.

“Tiñan que facer un proxecto de pobo e empezar de cero”, expuso González. También se refirió a las ayudas para la reconstrucción de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras y las comparó con las de Castilla y León. Además, echó en falta apoyo de Medio Rural para replantar castaños.

Galicia y Castilla y León

Rosana Fernández, alcaldesa pedánea de San Vicente, también se refirió a las ayudas de la comunidad autónoma vecina para unos incendios que también asolaron la vecina comarca del Bierzo. Según los datos del Concello, en Castilla y León conceden hasta 203.000 euros por la ruina total de una vivienda, incluido el menaje, y 193.000, también con menaje, para la ruina parcial. A este lado de la divisoria autonómica, las cuantías son de hasta 148.200 euros (incluida la partida del ajuar) para primera vivienda y 65.400 (también con el ajuar) por la segunda. “En Castilla y León non distinguen entre primeira e segunda vivenda e á hora de construir costan o mesmo”, dijo la pedánea, quien sí ve bien priorizar las viviendas habituales. “Solicitaron axuda para segunda vivenda só cinco ou seis veciños”, comentó antes de resaltar la rapidez del abono de las ayudas. Fernández también planteó que “hai moitísimos residuos” que convendría retirar, y finalizó indicando: “As administracións deberían colaborar en conjunto, e incluso nós”, e insistió en tener la reunión con Vivenda que, según afirmó, lleva semanas solicitando.

vivienda anunció la concesión de 45 ayudas (14 y 31 de primera y segunda vivienda) por 2,3 millones en Vilamartín

El alcalde vilamartinés, Enrique Álvarez, aseguró que el Concello derribará el edificio que entraña peligro nada más pueda abrir una pista para emergencias. Ya refiriéndose a los escombros preguntó: “¿Cuál es el siguiente paso? ¿La Xunta se comprometió al desescombro?”. En las últimas horas, la Xunta le comunicó que buscará una empresa para elaborar una memoria del desescombro, a cargo del convenio con el Concello. También planteó: “No entendemos por qué en Castilla y León es lo mismo primera y segunda vivienda”.

Ayudas de la Xunta

Desde Vivenda aseguraron que “no ámbito das axudas, a Xunta actuou coa máxima seriedade, axilidade e eficiencia posible, par tratar de restablecer a normalidade entre as poboacións afectadas”. Este organismo indicó que la Xunta otorgó 87 ayudas, por 4,3 millones de euros, para rehabilitar viviendas afectadas, siendo 31 primeras viviendas y 56 segundas residencias, recibiendo 45, por 2,3 millones, Vilamartín. De ellas, 14 son primeras viviendas y segundas otras 31. “En todo caso, non son as únicas axudas que o Goberno galego puxo en marcha, pois os apoios foron transversais”, aseguró este organismo, que afirma que la prioridad de la Xunta fue dar una solución ágil a quienes se quedaron sin su hogar permanente y agilizar los trámites.

Ya en referencia a la solicitud de apoyo para replantar los castaños quemados, Medio Rural afirma que creó ocho líneas de ayudas destinadas a la “reposición de explotacións forestais afectadas polos incendios forestais” y “para a reposición de explotacións agrícolas e gandeiras afectadas polos incendios forestais”, como recoge el Diario Oficial de Galicia del 30 de agosto de 2025. Para daños en explotaciones forestales dispusieron de ayudas de hasta 100.000 euros para plantaciones sustitutorias, entre otros apoyos. La Xunta también asignó hasta 15.000 euros para reparar infraestructuras privadas y un máximo de 50.000 para reparar maquinaria y equipamiento forestal dañado, y para afrontar gastos de la madera quemada no comercial, trabajos de señalización, ubicación y taxación de madera comercial en montes de gestión pública fueron anunciadas ayudas de hasta 50.000 euros.