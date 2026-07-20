Andrea G. Neira, residente en Cantabria: “Lo que más echo de menos de Valdeorras es la tranquilidad y la calidad de vida de la zona”

Andrea Neira es una joven de Vilamartín de Valdeorras que estudió entre otras cosas un máster en organización, Dirección, Producción y Gestión de eventos, llegando a trabajar en un hotel de renombre de A Coruña, aunque habitualmente reside en Cantabria, al estar su pareja destinada en esa comunidad.

Pregunta. ¿Cada cuánto vuelves a casa?

Respuesta. Vuelvo a casa aproximadamente cada dos meses. Me gustaría regresar con más frecuencia, pero me resulta muy complicado por el trabajo y la distancia. En verano priorizo el trabajo allí para poder disfrutar después de esos tres meses en Valdeorras.

P. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando vuelves?

R. Pasar tiempo de calidad con mi familia y mis amigos. También me gusta relajarme leyendo un buen libro o salir a pasear por las noches, cuando la temperatura lo permite.

P. ¿Qué le recomendarías a alguien que visite Vilamartín?

R. Le recomendaría dar un paseo por la zona del río, sobre todo al final de la tarde. La Festa das Covas es una experiencia que hay que vivir al menos una vez. Y, por supuesto, las empanadas de la panadería Sama de Vilamartín son espectaculares.

P. ¿Hay alguna actividad que hagas siempre que vienes y que recomendarías?

R. En toda la comarca de Valdeorras hay muy buenas zonas para caminar y montar en bicicleta. Siempre aprovecho el verano y cada visita para hacer alguna ruta.

P. ¿Qué es lo que más echas de menos de Valdeorras cuando estás fuera?

R. Lo que más echo de menos de Valdeorras es la tranquilidad y la calidad de vida que ofrece la zona. Además, es donde nací y me crié, así que siempre existe un vínculo especial con tu lugar de origen. Cuando te vas a la universidad buscas el ritmo de una ciudad, pero, con el paso del tiempo, te das cuenta de que vivir en un entorno tranquilo también tiene muchas ventajas, como la paz mental.

P. ¿Qué diferencias encuentras entre Valdeorras y Cantabria?

R. La mayor diferencia entre Valdeorras y Cantabria, para mí, es el clima. En invierno, el frío allí es más intenso y las temperaturas son más bajas. Normalmente caen dos o tres nevadas importantes que cubren las calles de nieve. En verano, en cambio, apenas hace calor. Mientras que en Valdeorras podemos alcanzar los 40 grados, allí rara vez se superan los 25. Aun así, ambas zonas están rodeadas de montañas impresionantes.