La comarca de Valdeorras batió récords de turismo estival

La comarca de Valdeorras lidera el crecimiento turístico gallego tras registrar un aumento estival del 54% en el número de visitantes y del 94% en pernoctaciones. El director de Turismo, Xosé Merelles, detalló en el Parlamento autonómico que el geodestino recibió 5.295 viajeros, acumulando 13.680 noches entre julio y agosto, y consolidando un modelo que apuesta por la cultura, la naturaleza y la gastronomía para desestacionalizar el sector.

El responsable autonómico destacó que los excelentes resultados avalan la estrategia impulsada por la Xunta, orientada a complementar los atractivos naturales con programación de calidad. “A combinación de eventos culturais con experiencias vinculadas ao patrimonio e á cultura do viño permite avanzar cara a un modelo máis diversificado”, explicó Merelles, subrayando la capacidad del geodestino para atraer diferentes perfiles de viajeros y generar actividad económica más allá de los meses de mayor afluencia estival.

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La consolidación del turismo valdeorrés se apoya en iniciativas culturales de referencia que han dinamizado los concellos durante el verano. El éxito del SilFest Valdeorras en O Barco, las actuaciones de O Son da Estación en A Rúa, el Orballo Cultural, el festival Ou Yeah! y la primera edición del V Nove Camiño Valdeorras han configurado un potente atractivo para los visitantes. Estos eventos logran fusionar la música en directo con el entorno paisajístico y la riqueza vitivinícola, proyectando una imagen de marca que potencia las particularidades del territorio oriental. Además, diferentes enclaves de la comarca como A Veiga se posicionaron como los lugares idóneos para observar el eclipse del pasado 12 de agosto, un evento que atrajo a miles de turistas a las tierras valdeorresas.

El enoturismo constituye otro pilar fundamental en el crecimiento de la comarca. La Administración autonómica respalda activamente la Ruta do Viño de Valdeorras con el objetivo de aprovechar el prestigio de sus caldos y prolongar la llegada de visitantes. Durante el mes de septiembre, coincidiendo con la época de vendimia, Turismo de Galicia impulsó diversas experiencias vinculadas a la viticultura para favorecer la desestacionalización en los nueve municipios que conforman el geodestino Trevinca-Valdeorras: O Barco, O Bolo, Carballeda, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga y Vilamartín.