El buen tiempo da impulso al turismo en Ourense en el puente del Pilar

Un grupo de turistas contempla la fuente de As Burgas ayer por la tarde, en un tour por la ciudad.

Todo se ha puesto de cara para que el puente del Pilar deje buenos registros en el sector hostelero ourensano. Un calendario favorable, con el festivo en lunes, unido a una previsión meteorológica que acompaña, anima al turismo a visitar los atractivos de la provincia. Así, tras una campaña estival en la que se batió el récord de pernoctaciones (229.427 entre junio, julio y agosto), las previsiones de ocupación de estos días mantienen la tendencia positiva, dando inicio a un otoño en el que el sector prevé gran actividad.

“Nos espera un fin de semana ajetreado, tenemos todas las habitaciones reservadas”, celebran desde el Hotel Novo Cándido. Pese a estar situado en pleno casco histórico, uno de los puntos de interés para los que llegan a visitar la ciudad, no han aprovechado la ocasión para subir los precios. “Manejamos la misma oferta que cualquier otro fin de semana”, aseguran. Otros alojamientos como el Hotel Princess, el Grelo Hostel o el Hotel Zarampallo también se han quedado sin plazas disponibles para este puente.

Esta inercia positiva también se respira en el Hotel Francisco II. Desde este alojamiento confirman las previsiones de ocupación elevadas para estos días festivos, una buena dinámica que, además, mantendrán la próxima semana. “El lunes tenemos menos reservas, pero ya de cara al martes vuelven a subir”, apuntan, aunque indican que durante la semana “la mayor parte de la gente que se aloja en el hotel llega a la ciudad por trabajo”.

Ribeira Sacra y termalismo

Más allá del núcleo urbano, el éxito turístico de este puente se extiende por toda la geografía ourensana. Según los datos que maneja el sector, la ocupación media del alojamiento tradicional (hoteles, hostales y casas de turismo rural) alcanza un destacado 95% en el conjunto de la provincia. Este volumen de demanda se refleja con especial fuerza en enclaves patrimoniales y de naturaleza como la Ribeira Sacra, donde referentes como el Parador de Santo Estevo encaran el festivo con el 100% de sus plazas reservadas.

Por su parte, el termalismo vuelve a demostrar su indudable capacidad de atracción, consolidándose como uno de los grandes motores de la temporada. Según los datos aportados por la red de balnearios de Caldaria, sus instalaciones en Lobios parten de un 80% de ocupación para este viernes, una cifra que escalará hasta el 95% a lo largo del sábado y el domingo. Un escenario muy similar se registrará en el balneario de Laias, donde esperan arrancar y cerrar el puente (viernes y domingo) con un 80% de las habitaciones ocupadas, rozando el lleno absoluto (casi un 100%) durante la jornada central del sábado.

Pisos turísticos

Con la hostelería tradicional y rural rozando el lleno, la alternativa para los visitantes más rezagados pasa por las viviendas de uso turístico (VUT) y los apartamentos. En la provincia, esta modalidad registra actualmente una ocupación que ronda el 75%.

Ese 25% de plazas que todavía continúan disponibles se presenta como el gran salvavidas para absorber el habitual repunte de reservas de “última hora”. Un margen fundamental para aquellos viajeros que terminan de decidir sus desplazamientos en el último momento, animados precisamente por el buen tiempo que acompañará durante todo el fin de semana.

Turismo de proximidad

En cuanto al perfil del visitante, las impresiones del sector coinciden. Predomina el turismo de proximidad y el viajero procedente de otras provincias españolas, muchos de ellos llegarán a través de las conexiones del AVE. A este flujo nacional se suma también un volumen destacado de visitantes llegados desde Portugal, que encuentran en Ourense un destino ideal para una escapada corta.

Más allá de su impacto en los hoteles, los turistas ayudarán también a dinamizar la restauración y el comercio local durante los tres días del puente.